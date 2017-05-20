Меркель: переговоры в нормандском формате будут продолжены

БЕРЛИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Переговоры в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе будут продолжены. Об этом в субботу перед переговорами с президентом Украины Петром Порошенко заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы обсудим возможность такой встречи, - отметила перед началом встречи в резиденции правительства ФРГ в замке Мезеберг под Берлином. - Переговоры в нормандском формате будут продолжены".

Меркель отметила, что "новый президент Франции готов продолжать работу по реализации минского процесса". "Так что мы можем сказать, что нормандский формат будет существовать и в дальнейшем, и мы - три президента и канцлер - будем в ближайшее время искать возможности для контактов", - добавила она.

Канцлер констатировала, что после Пасхи "число нарушений "режима тишины" (в Донбассе - прим. ТАСС) возросло, так что в центре внимания переговоров будут находиться проблемы безопасности". "Вопрос безопасности, как это представлено в Минских соглашениях, является предпосылкой для дальнейшего прогресса в политическом процессе", - подчеркнула Меркель.

Пресс-служба Порошенко 16 мая сообщала, что дипломатический советник нового президента Франции Эмманюэля Макрона подтвердил представителю администрации президента Украины готовность нового главы государства продолжить работу в рамках нормандского формата.

В "нормандскую четверку" входят Россия, Франция, Германия и Украина. Первая встреча лидеров прошла в июне 2014 года в Нормандии для обсуждения проблем урегулирования ситуации на Украине. На переговорах 11-12 февраля 2015 года были приняты минские договоренности по решению кризиса на Украине. Последний раз главы государств встречались в октябре 2016 года.