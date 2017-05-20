Меркель: переговоры в нормандском формате будут продолжены

Илюмжинов отметил высокий уровень игры на этапе шахматного Гран-при в МосквеСпорт 20 мая, 15:56
Общая посещаемость ЧМ-2017 по хоккею должна составить 700 тысяч человекСпорт 20 мая, 15:47
Мутко заявил, что комитет по этике РФС не будет рассматривать слова Луческу в его адресСпорт 20 мая, 15:42
ФК "Спартак" надеется, что победители молодежного первенства заиграют в основной командеСпорт 20 мая, 15:38
Наместников вошел в состав сборной России по хоккею на полуфинал ЧМ с командой КанадыСпорт 20 мая, 15:23
Малафеев: сборная России способна показать неожиданный результат на Кубке конфедерацийСпорт 20 мая, 15:09
Белоруссия впервые показала на выставке "Милекс-2017" ударный беспилотный вертолетАрмия и ОПК 20 мая, 15:08
Малафеев: "Зенит" в последнее время потерял привлекательность и самобытностьСпорт 20 мая, 15:05
Аленичев заявил, что не претендует на медаль за победу "Спартака" в чемпионате РоссииСпорт 20 мая, 14:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Переговоры в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе будут продолжены. Об этом в субботу перед переговорами с президентом Украины Петром Порошенко заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы обсудим возможность такой встречи, - отметила перед началом встречи в резиденции правительства ФРГ в замке Мезеберг под Берлином. - Переговоры в нормандском формате будут продолжены".
Меркель отметила, что "новый президент Франции готов продолжать работу по реализации минского процесса". "Так что мы можем сказать, что нормандский формат будет существовать и в дальнейшем, и мы - три президента и канцлер - будем в ближайшее время искать возможности для контактов", - добавила она.
Канцлер констатировала, что после Пасхи "число нарушений "режима тишины" (в Донбассе - прим. ТАСС) возросло, так что в центре внимания переговоров будут находиться проблемы безопасности". "Вопрос безопасности, как это представлено в Минских соглашениях, является предпосылкой для дальнейшего прогресса в политическом процессе", - подчеркнула Меркель.
Пресс-служба Порошенко 16 мая сообщала, что дипломатический советник нового президента Франции Эмманюэля Макрона подтвердил представителю администрации президента Украины готовность нового главы государства продолжить работу в рамках нормандского формата.
В "нормандскую четверку" входят Россия, Франция, Германия и Украина. Первая встреча лидеров прошла в июне 2014 года в Нормандии для обсуждения проблем урегулирования ситуации на Украине. На переговорах 11-12 февраля 2015 года были приняты минские договоренности по решению кризиса на Украине. Последний раз главы государств встречались в октябре 2016 года.