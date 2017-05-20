Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель: переговоры в нормандском формате будут продолжены

Международная панорама
20 мая, 14:42 дата обновления: 20 мая, 15:13 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Канцлер Германии также отметила, что новый президент Франции Эмманюэль Макрон готов продолжать работу по реализации минского процесса

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Переговоры в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе будут продолжены. Об этом в субботу перед переговорами с президентом Украины Петром Порошенко заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Читайте также новости по теме:
Кризис на Украине
© Владимир Смирнов/ТАСС

Башмет узнал, что был почетным профессором Львовской академии, когда его лишили звания

Петиция к Порошенко с требованием снять запрет "ВКонтакте" набрала 13,5 тыс. голосов

Источник: посол Украины вызван в Ватикан для разъяснений "антицерковных законов"

"Мы обсудим возможность такой встречи, - отметила перед началом встречи в резиденции правительства ФРГ в замке Мезеберг под Берлином. - Переговоры в нормандском формате будут продолжены".

Меркель отметила, что "новый президент Франции готов продолжать работу по реализации минского процесса". "Так что мы можем сказать, что нормандский формат будет существовать и в дальнейшем, и мы - три президента и канцлер - будем в ближайшее время искать возможности для контактов", - добавила она.

Канцлер констатировала, что после Пасхи "число нарушений "режима тишины" (в Донбассе - прим. ТАСС) возросло, так что в центре внимания переговоров будут находиться проблемы безопасности". "Вопрос безопасности, как это представлено в Минских соглашениях, является предпосылкой для дальнейшего прогресса в политическом процессе", - подчеркнула Меркель.

Пресс-служба Порошенко 16 мая сообщала, что дипломатический советник нового президента Франции Эмманюэля Макрона подтвердил представителю администрации президента Украины готовность нового главы государства продолжить работу в рамках нормандского формата.

В "нормандскую четверку" входят Россия, Франция, Германия и Украина. Первая встреча лидеров прошла в июне 2014 года в Нормандии для обсуждения проблем урегулирования ситуации на Украине. На переговорах 11-12 февраля 2015 года были приняты минские договоренности по решению кризиса на Украине. Последний раз главы государств встречались в октябре 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Переговоры "нормандской четверки"
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Мегафон" компенсирует потери абонентам, пострадавшим от сбоя связи
2
Порошенко объявил об отправке в Донбасс танков Т-80
3
Украина ввела пятилетнюю пошлину на российский шоколад
4
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
5
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
6
В интернете появилось видео драки россиянина с мексиканцами в Канкуне
7
В Москве задержан водитель такси, который увез мужчину, кричавшего "Аллах Акбар"
Темы дня
Загрузка...
Реклама