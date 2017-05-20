Экс-главком сухопутными силами Чили дал показания по делу о пытках при Пиночете

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Бывший главнокомандующий сухопутными войсками Чили генерал Хуан Эмилио Чейре дал показания по делу о пытках политических оппонентов режима генерала Аугусто Пиночета. Как сообщил телеканал 24 Horas, допрос продолжался более восьми часов.

По словам судьи Висенте Ормасабаля, Чейре проявил готовность сотрудничать со следствием, хотя ему уже было трудно вспомнить события тех дней. Вместе с тем он ответил на все вопросы, касающиеся его обязанностей в годы диктатуры. Он также заявил, что выдвинутые против него обвинения необоснованны.

Свои показания в ходе перекрестного допроса также дал Николас Баррантес, утверждающий, что Чейре лично пытал его в 1973 году в военной части в городе Арика.

Ранее Чейре уже были предъявлены обвинения в причастности к деятельности карательного подразделения "Караван смерти", расправлявшегося с противниками власти в годы диктатуры. Суд считает экс-главкома соучастником убийства 15 человек, которые были расстреляны 16 октября 1973 года в военной части в городе Ла-Серена, где служил подозреваемый.

В прошлом году Чейре был задержан по этому делу, но затем отпущен под залог в 1 млн песо ($1,5 тыс.). Обвиняемый отрицает свою причастность к убийствам.

Чейре командовал сухопутными войсками Чили с 2002 по 2006 год. В 2004 году он официально признал, что ответственность за преступления, совершенные во время диктатуры, лежит на армии.

11 сентября 1973 года военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом совершила государственный переворот, в результате которого от власти был отстранен законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде (1908-1973), покончивший с собой при штурме дворца путчистами. Согласно последним официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили (с 1973 по 1990 гг.) были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.