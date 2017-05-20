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В ФРГ планируют создать систему раннего предупреждения для выявления экстремистов

Международная панорама
20 мая, 15:06 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Служба военной контрразведки намерена разъяснять офицерам и солдатам, как можно заранее распознавать проявления радикализации сослуживцев

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БЕРЛИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Служба военной контрразведки ФРГ (МАД) намерена более активно и систематически бороться с правым экстремизмом в вооруженных силах. В свете задержания старшего лейтенанта Франко А., который подозревается в подготовке нападения на беженцев, ведомство планирует создать систему раннего предупреждения для выявления радикалов в армии, сообщил глава МАД Кристоф Грамм в интервью журналу Spiegel.

"Мы должны больше делать для предупреждения рисков", - сказал он, отметив, что МАД впредь намерена разъяснять офицерам и солдатам, как можно заранее распознавать проявления радикализации товарищей. "Никто не рождается экстремистом, это представляет собой определенный процесс, - отметил Грамм. - Мы должны помочь военнослужащим лучше понять, как он зарождается".

Глава МАД подчеркнул, что раскрытие Франко А. не должно создавать иллюзию того, что это был единичный случай в Бундесвере. "Его дело служит поводом для опасений, что существует определенное число экстремистов, на след которых мы до сих пор не вышли", - сказал Грамм. По его словам, МАД сейчас получает "множество сообщений" о правых радикалах в рядах вооруженных сил, что произошло именно после задержания Франко А.

Одновременно глава МАД предупредил, что не следует переоценивать возможности военной контрразведки при наборе новых рекрутов. "Мы не можем заглянуть в их головы, мы можем действовать лишь тогда, когда они открыто заявляют о своих взглядах", - указал он. "Такой человек, как Франко А., который ранее не был судим, не попал бы в поле зрения в ходе первой проверки", - заметил Грамм.

Правоохранительные органы ФРГ в конце апреля задержали 28-летнего военнослужащего Франко А. Следователи полагают, что в 2015 году он выдал себя за сирийского беженца и подал заявку на получение убежища в Баварии. Впоследствии он покинул центр для беженцев, пропал из поля зрения миграционных органов и не появлялся по месту регистрации. Задержанный посещал курсы арабского языка и активно участвовал в переписке одной из правоэкстремистских групп в мобильном приложении WhatsApp.

По одной из версий молодой человек придерживался правоэкстремистских взглядов и собирался совершить теракт, чтобы бросить тень на беженцев. По другой - он мог проникнуть на территорию центра для беженцев, в котором был зарегистрирован и устроить стрельбу там.

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