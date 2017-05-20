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Саудовский король Сальман наградил Трампа орденом имени короля Абдель Азиза

Международная панорама
20 мая, 15:31 дата обновления: 20 мая, 15:57 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Орденом награждаются главы иностранных государств за выдающийся вклад в укрепление сотрудничества между странами. Барак Обама также был удостоен высшей награды страны

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, КАИР 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев, Александр Елистратов/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял в субботу в королевском дворце "Аль-Ямама" президента США Дональда Трампа и других членов американской делегации. Перед началом саудовско-американского саммита монарх наградил хозяина Белого дома высшей наградой королевства - орденом имени основателя правящей династии короля Абдель Азиза. Кадры торжественной церемонии показал телеканал Sky News Arabia.

Орденом награждаются главы иностранных государств за выдающийся вклад в укрепление сотрудничества между странами. В числе удостоенных высшей награды страны экс-президент США Барак Обама.

Саудовская Аравия и США подпишут в субботу соглашение о сборке в королевстве 150 американских многоцелевых вертолетов Blackhawk. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, говорится в специальном двустороннем заявлении, предваряющем сделку.

По предварительным данным, сумма контракта составляет $6 млрд. При реализации сделки, предполагающей строительство завода, будет создано около 450 рабочих мест.

Договор будет подписан в присутствии короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и президента США Дональда Трампа, который находится с визитом в Эр-Рияде.

Трамп прибыл в субботу в Эр-Рияд для переговоров с саудовским руководством, 21 мая он примет участие во встрече лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), к которой позднее присоединятся главы других арабских и мусульманских стран. Саудовская Аравия стала первой остановкой в дебютном зарубежном турне главы американской администрации, в ходе которого он посетит также Израиль, Ватикан, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии.

В зарубежной поездке Трампа сопровождают супруга Меланья Трамп и дочь Иванка. Арабские СМИ традиционно обращают внимание на наряд спутниц первых лиц государств, приезжающих в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Как отметил телеканал Al Arabiya, одеяние первой леди - черный строгий брючный костюм с золотым поясом - напоминает традиционную женскую одежду закрытого фасона - абаю. При этом и Меланья, и Иванка не стали надевать головной платок на встречу с саудовским руководством. Ранее соблюдать дресс-код во время визита в Эр-Рияд не стали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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