Белоруссия может купить у РФ дополнительную партию Як-130

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МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Белоруссия может закупить у РФ партию учебно-боевых самолетов Як-130 в дополнение к ранее поставленным восьми машинам. Об этом ТАСС сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Двигалев.
"Мы строим цепочку: Як-152 - ДОСААФ для подготовки курсантов, Як-130 (мы восемь закупили и, возможно, еще будем продолжать закупки), - чтобы полноценную эскадрилью сделать. То есть будет линейка однотипных воздушных судов, соответственно, - будет упрощена подготовка летного состава, потому что не нужно будет переучиваться", - сказал Двигалев.
Он также подтвердил намерения Белорусских ВВС по закупке российских истребителей Су-30СМ.
"Су-30СМ - это универсальный многофункциональный самолет, который работает и по воздуху, и по земле. Мы планируем закупать эти самолеты", - добавил командующий ВВС и ПВО Республики Беларусь.
Ранее в СМИ сообщалось, что Белоруссия планирует купить у России партию истребителей Су-30СМ.