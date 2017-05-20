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Белый дом: Трамп заключил в Эр-Рияде крупнейшую оборонную сделку в истории США

Международная панорама
20 мая, 18:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Сумма сделки на поставки вооружений и военного оборудования Саудовской Аравии составила $109,7 млрд

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ВАШИНГТОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп заключил в субботу в Эр-Рияде крупнейшую в истории Соединенных Штатов оборонную сделку, договорившись о поставках вооружений и военного оборудования Саудовской Аравии на сумму почти $110 млрд. Об этом заявил в Twitter официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"В Саудовской Аравии президент только что заключил крупнейшую единовременную сделку по обороне в американской истории, завершив переговоры о пакете (вооружений) на сумму более $109,7 млрд", - написал Спайсер.

Ранее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс сообщила, что в субботу в Эр-Рияде ожидается подписание документов о намерении поставить Саудовской Аравии вооружений на сумму $350 млрд в течение 10 лет, а также отдельного соглашения о поставках оружия и военного оборудования королевству на сумму $110 млрд.

Как заявил в субботу на специальном брифинге для журналистов другой представитель Белого дома, "этот пакет военного оборудования и услуг призван продемонстрировать долгосрочную поддержку безопасности Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом угрозы со стороны Ирана". По словам этого американского чиновника, соглашения также будут способствовать "расширению возможностей королевства для проведения контртеррористических операций в регионе и при этом снижению нагрузки на американские вооруженные силы для проведения этих миссий".

Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Эр-Рияд - это первая остановка в его дебютном зарубежном турне. В столичном аэропорту хозяина Белого дома встретил король Саудовской Аравии.

21 мая Трамп примет участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, а затем в расширенных переговорах, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.

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Персоны
Трамп, Дональд
Страны
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