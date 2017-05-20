Белый дом: Трамп заключил в Эр-Рияде крупнейшую оборонную сделку в истории США

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ВАШИНГТОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп заключил в субботу в Эр-Рияде крупнейшую в истории Соединенных Штатов оборонную сделку, договорившись о поставках вооружений и военного оборудования Саудовской Аравии на сумму почти $110 млрд. Об этом заявил в Twitter официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
"В Саудовской Аравии президент только что заключил крупнейшую единовременную сделку по обороне в американской истории, завершив переговоры о пакете (вооружений) на сумму более $109,7 млрд", - написал Спайсер.
This is huge news for US companies and American workers who will benefit #jobs https://t.co/9RarqOwVAy— Sean Spicer (@PressSec) 20 May 2017
Ранее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс сообщила, что в субботу в Эр-Рияде ожидается подписание документов о намерении поставить Саудовской Аравии вооружений на сумму $350 млрд в течение 10 лет, а также отдельного соглашения о поставках оружия и военного оборудования королевству на сумму $110 млрд.
Как заявил в субботу на специальном брифинге для журналистов другой представитель Белого дома, "этот пакет военного оборудования и услуг призван продемонстрировать долгосрочную поддержку безопасности Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом угрозы со стороны Ирана". По словам этого американского чиновника, соглашения также будут способствовать "расширению возможностей королевства для проведения контртеррористических операций в регионе и при этом снижению нагрузки на американские вооруженные силы для проведения этих миссий".
Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Эр-Рияд - это первая остановка в его дебютном зарубежном турне. В столичном аэропорту хозяина Белого дома встретил король Саудовской Аравии.
21 мая Трамп примет участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, а затем в расширенных переговорах, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.