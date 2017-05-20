Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову

Василевский, Панарин и Белов стали лучшими игроками в сборной России по хоккею на ЧМСпорт 20 мая, 19:04
Дортмундская "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии и сыграет в группе ЛЧСпорт 20 мая, 18:58
Святая вода и ихрам в подарок: в древнем Болгаре отпраздновали день принятия исламаОбщество 20 мая, 18:55
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккеюСпорт 20 мая, 18:42
FIDE пока не рассматривает вариант проведения матча за мировую шахматную корону в МосквеСпорт 20 мая, 18:22
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканецПроисшествия 20 мая, 18:17
Российский велогонщик Закарин стал вторым на 14-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 20 мая, 18:17
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать головуМеждународная панорама 20 мая, 18:06
Россия подала иск в ВТО в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциямиЭкономика и бизнес 20 мая, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 20 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Сопровождающие президента США Дональда Трампа в поездке в Саудовскую Аравию супруга Меланья и его дочь Иванка постарались соблюсти предписанный в ультраконсервативном исламском государстве дресс-код для женщин, но отказались от головных уборов.
Освещающие в прямом эфире визит главы американской администрации арабские телеканалы, в частности Al Arabia, немедленно обратили внимание на наряды первой леди Америки и дочери президента.
Так, Меланья Трамп, направившаяся в поездку в ярко-оранжевой кожаной юбке чуть ниже колена и трикотажном джемпере цвета слоновой кости, сошла в Эр-Рияде по трапу с самолета в черном костюме-комбинезоне из легких тканей, полностью закрывающем руки и ноги, с золотым массивным поясом. На шее у нее было броское золотое колье-цепочка. Издали ее наряд в восточном стиле смотрелся как традиционное арабское женское платье - абая, что не ускользнуло от внимания арабских СМИ.
При этом голова ее не была покрыта черной косынкой- вуалью, хотя два года назад, во время визита Барака Обама в королевство, Трамп в своем микроблоге в Twitter раскритиковал Мишель Обаму за несоблюдение этикета и отказ покрыть голову, назвав это "оскорблением саудовцев". Не стала надевать головной убор и Иванка Трамп, которая также сменила во время перелета легкое летнее короткое платье на длинное, до щиколотки, черное с красно-белым цветочным рисунком и длинными рукавами.
Впрочем, как обращает внимание Al Arabia, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в Саудовскую Аравию также не покрывали головы, хотя для простых смертных подобное своеволие карается в Саудовской Аравии по строгим законам шариата.