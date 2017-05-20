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Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову

Международная панорама
20 мая, 18:06 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

Наряд первой леди США в восточном стиле смотрелся как традиционное арабское женское платье - абая

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Меланья Трамп, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

Меланья Трамп, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

© AP Photo/Evan Vucci

КАИР, 20 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Сопровождающие президента США Дональда Трампа в поездке в Саудовскую Аравию супруга Меланья и его дочь Иванка постарались соблюсти предписанный в ультраконсервативном исламском государстве дресс-код для женщин, но отказались от головных уборов.

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Освещающие в прямом эфире визит главы американской администрации арабские телеканалы, в частности Al Arabia, немедленно обратили внимание на наряды первой леди Америки и дочери президента.

Так, Меланья Трамп, направившаяся в поездку в ярко-оранжевой кожаной юбке чуть ниже колена и трикотажном джемпере цвета слоновой кости, сошла в Эр-Рияде по трапу с самолета в черном костюме-комбинезоне из легких тканей, полностью закрывающем руки и ноги, с золотым массивным поясом. На шее у нее было броское золотое колье-цепочка. Издали ее наряд в восточном стиле смотрелся как традиционное арабское женское платье - абая, что не ускользнуло от внимания арабских СМИ.

При этом голова ее не была покрыта черной косынкой- вуалью, хотя два года назад, во время визита Барака Обама в королевство, Трамп в своем микроблоге в Twitter раскритиковал Мишель Обаму за несоблюдение этикета и отказ покрыть голову, назвав это "оскорблением саудовцев". Не стала надевать головной убор и Иванка Трамп, которая также сменила во время перелета легкое летнее короткое платье на длинное, до щиколотки, черное с красно-белым цветочным рисунком и длинными рукавами.

Впрочем, как обращает внимание Al Arabia, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в Саудовскую Аравию также не покрывали головы, хотя для простых смертных подобное своеволие карается в Саудовской Аравии по строгим законам шариата.

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