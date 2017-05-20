СМИ: террористы ИГ расправились над жителями деревни на востоке Сирии

Мамедьяров сыграл вничью со Свидлером в восьмом туре этапа Гран-при по шахматам в МосквеСпорт 20 мая, 20:35
Сборная России завоевала шесть золотых медалей во второй день ЧЕ по самбоСпорт 20 мая, 20:08
Путин высоко оценил мастерство и репертуар ансамбля "Солисты Москвы"Культура 20 мая, 20:04
Знарок: удаления стали одной из причин поражения сборной России от канадцев на ЧМСпорт 20 мая, 19:49
Тренер канадцев назвал полуфинал ЧМ по хоккею с россиянами лучшим матчем в своей карьереСпорт 20 мая, 19:36
Знарок: тренерам сборной России не в чем упрекнуть своих хоккеистов за игру с канадцамиСпорт 20 мая, 19:34
Роухани: иранский народ сказал "нет" возврату назадМеждународная панорама 20 мая, 19:34
Плющев: уровень канадских хоккеистов на данный момент выше, чем у российскихСпорт 20 мая, 19:32
Панарин: хоккеисты сборной России слишком волновались в матче ЧМ с канадцамиСпорт 20 мая, 19:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) учинили расправу над жителями деревни Джизра-Бушамс на северо-западе провинции Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаск). Об этом сообщила в субботу телестанция Al Arabiya.
По ее сведениям, банда ИГ ворвалась в это селение, освобожденное в марте арабо-курдскими отрядами из "Сил демократической Сирии"(СДС), и убила как минимум 19 человек, включая двух женщин и двух детей. Боевики увели с собой группу захваченных в плен ополченцев СДС.
Это село находится в 17 км от города Сальмия, который считается центром сирийских исмаилитов. Выходцы из этой шиитской секты поддерживают правительство Башара Асада. В 2015 году банды ИГ напали на селение Эль-Мабуджа в этом районе, тогда погибли 46 человек.