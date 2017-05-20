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СМИ: террористы ИГ расправились над жителями деревни на востоке Сирии

Международная панорама
20 мая, 19:12 дата обновления: 20 мая, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

По данным агентства, боевики также взяли в плен трех бойцов вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии"

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БЕЙРУТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) учинили расправу над жителями деревни Джизра-Бушамс на северо-западе провинции Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаск). Об этом сообщила в субботу телестанция Al Arabiya.

По ее сведениям, банда ИГ ворвалась в это селение, освобожденное в марте арабо-курдскими отрядами из "Сил демократической Сирии"(СДС), и убила как минимум 19 человек, включая двух женщин и двух детей. Боевики увели с собой группу захваченных в плен ополченцев СДС.

В среду похожая вылазка была предпринята террористами в провинции Хама на севере Сирии. Там жертвами их расправы стали 52 жителя исмаилитского селения Акариб-эс-Сафия, в том числе 15 детей, еще свыше 100 человек получили ранения.

Это село находится в 17 км от города Сальмия, который считается центром сирийских исмаилитов. Выходцы из этой шиитской секты поддерживают правительство Башара Асада. В 2015 году банды ИГ напали на селение Эль-Мабуджа в этом районе, тогда погибли 46 человек.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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