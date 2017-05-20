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СМИ: йеменские мятежники заявили, что сбили истребитель саудовских ВВС

Международная панорама
20 мая, 19:39 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Представители движения "Ансар Аллах" не уточнили, что стало с экипажем истребителя F-16

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КАИР, 20 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы), выступающее против президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, заявило, что сбило истребитель ВВС Саудовской Аравии. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя хуситов.

По его информации, был сбит истребитель F-16 американского производства. "Ансар Аллах" не уточнило, что стало с экипажем и в какой йеменской провинции произошел инцидент. Комментариев саудовских военных по данному поводу пока не поступало.

В пятницу йеменские мятежники сообщили о ракетном обстреле столицы Саудовской Аравии - они выпустили ракету "Буркан-2" в сторону Эр-Рияда. Командование армии Саудовской Аравии затем информировало, что система ПВО перехватила ракету, а по месту запуска близ подконтрольной мятежникам Саны был нанесен авиаудар.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным ООН, в гуманитарной помощи в Йемене нуждаются почти 19 млн человек, что составляет две трети населения страны, при этом 7,3 млн йеменцев сталкиваются с проблемой острой нехватки продовольствия.

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