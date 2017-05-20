Тиллерсон не знает о расследовании в отношении советника Белого дома по делу о связях с РФ

ВАШИНГТОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не располагает информацией о том, что старший советник Белого дома стал фигурантом проводимого расследования утверждений о якобы вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы. Так он по просьбе журналистов прокомментировал утверждения газеты Washington Post, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

"У меня нет никакой информации, я не знаю", - сказал Тиллерсон.

В минувшую среду министерство юстиции США объявило о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы. В четверг Трамп заявил, что с уважением относится к решению Минюста, однако, по его словам, в целом эта история является "охотой на ведьм".

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент РФ Владимир Путин, выступая 27 октября 2016 года на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их истерией.