Еще одна партия вышла из правящей коалиции из-за скандала вокруг президента Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильская социалистическая партия (БСП) приняла решение выйти из состава правящей коалиции из-за скандала, разгоревшегося вокруг президента страны Мишела Темера, и призвала главу государства уйти в отставку. Об этом сообщил председатель этой политической силы Карлос Сикейра.

"Этот кризис очень серьезный, он затрагивает не только президента, но и всю политическую систему, которую необходимо обновить путем выборов", - сказал политик.

Фракция БСП в парламенте Бразилии является шестой по численности (42 парламентария из 594 в верхней и нижней палатах). Министр горнорудной промышленности и энергетики Фернанду Филью является членом этой партии. Пока неизвестно, подаст ли он в отставку. Ранее о своем решении выйти из состава правящей коалиции объявили менее крупные Социалистическая народная партия (СНП) и партия Podemos ("Мы можем", бывшая Национальная трабальистская партия).

17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и пообещал доказать свою невиновность в суде.