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СМИ: во время учений "Весенний шторм" в Эстонии пострадали два британских военных

Международная панорама
20 мая, 20:24 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 20, мая. /ТАСС

Бронемашина съехала с дороги и упала в кювет, в результате пострадали водитель и пассажир, сообщает газета Postimees

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ТАЛЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Двое британских военнослужащих пострадали в пятницу в результате ДТП, произошедшего во время учений "Весенний шторм" (Kevadtorm) в Эстонии. Об этом сообщила местная газета Postimees.

По данным издания, в волости Сонда близ деревни Соонурме британская бронемашина съехала с дороги и упала в кювет. В результате пострадали 35-летний водитель и 33-летний пассажир.

Британский офицер связи Джон Лайонс уточнил, что пострадавших госпитализировали. "Врачи практически сразу отпустили их. Сейчас они находятся в казарме", - сказал он.

Учения "Весенний шторм" начались в Эстонии 8 мая. В них задействованы 9 тыс. военных республики, союзных и партнерских государств. Во время учений используется дислоцированная в Эстонии техника НАТО: танки и боевые машины пехоты.

Ранее во время проходящих учений загорелась машина сил обороны Эстонии, задевшая радиоантенной линию электропередачи. В результате инцидента пострадали двое военнослужащих.

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