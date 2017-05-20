СМИ: во время учений "Весенний шторм" в Эстонии пострадали два британских военных

ТАЛЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Двое британских военнослужащих пострадали в пятницу в результате ДТП, произошедшего во время учений "Весенний шторм" (Kevadtorm) в Эстонии. Об этом сообщила местная газета Postimees.

По данным издания, в волости Сонда близ деревни Соонурме британская бронемашина съехала с дороги и упала в кювет. В результате пострадали 35-летний водитель и 33-летний пассажир.

Британский офицер связи Джон Лайонс уточнил, что пострадавших госпитализировали. "Врачи практически сразу отпустили их. Сейчас они находятся в казарме", - сказал он.

Учения "Весенний шторм" начались в Эстонии 8 мая. В них задействованы 9 тыс. военных республики, союзных и партнерских государств. Во время учений используется дислоцированная в Эстонии техника НАТО: танки и боевые машины пехоты.

Ранее во время проходящих учений загорелась машина сил обороны Эстонии, задевшая радиоантенной линию электропередачи. В результате инцидента пострадали двое военнослужащих.