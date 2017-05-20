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Участники демонстрации в центре Мадрида поддержали вотум недоверия премьеру Испании

Международная панорама
20 мая, 20:41 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Ранее суд решил вызвать Мариано Рахоя для дачи показаний в качестве свидетеля по "делу Гюртель", связанному с возможным мошенничеством со стороны представителей консервативной Народной партии

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МАДРИД, 20 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Сотни человек собрались в центре испанской столицы с призывом поддержать вотум недоверия председателю правительства Мариано Рахою.

Участники акции собрались на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль. С идеей выразить вотум недоверия выступила ранее коалиция левых политических сил "Объединившись, мы можем", члены которой также присутствуют на демонстрации. Участники протеста поддерживают отставку Рахоя.

В конце апреля текущего года левые заявили, что хотят добиться вынесения вотума недоверия правительству Рахоя. По словам лидера "Мы можем" Пабло Иглесиаса, коррупция в рядах консервативной Народной партии (НП) является "вирусом, который заражает институты" Испании. В пятницу данная инициатива была зарегистрирована в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Тем не менее Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), без которой у "Объединившись, мы можем" не получится добиться желаемого, отказалась поддерживать инициативу Иглесиаса. Лидер комиссии, временно руководящей ИСРП, Хавьер Фернандес отмечал, что социалисты не считают, что вотум недоверия "является адекватным ответом" в связи "со случаями коррупции, которые затронули НП".

Консерваторы в последние несколько лет оказались замешаны в нескольких громких коррупционных скандалах. Ранее суд решил вызвать Рахоя для дачи показаний в качестве свидетеля по "делу Гюртель", связанному с возможным мошенничеством со стороны представителей НП.

"Объединившись, мы можем" является третьей по числу кресел силой в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) и обладает 67 мандатами. Коалицию опережает НП (134 кресла) и ИСРП (84).

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