СМИ: Трамп в Израиле остановится в защищенном от взрывов номере

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НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп во время визита в Израиль, куда он, как ожидается, прибудет 22 мая, остановится в гостиничном номере, защищенном от бомб и отравляющих газов. Как сообщил американский телеканал NBC, охранять здание будут с помощью роботов.
По данным телеканала, американский лидер будет жить в иерусалимском пятизвездочном отеле King David. Его менеджер Шелдон Ритц сообщил журналистам телеканала, что "президентские номера имеют отдельную систему вентиляции на случай нападения с применением отравляющего газа, кроме того, они устроены так, чтобы выдержать попадание из ручного гранатомета". Стоимость составляет не менее $5,7 тыс. за ночь. Ритц уточнил, что охрана Трампа привезет с собой непробиваемое для пуль и небольших ракет стекло, его установят с внешней стороны окон.
Менеджер подчеркнул, что, даже "если весь отель взорвут, номер останется в целостности". В этом случае, по его словам, жильцы "могут получить несколько переломов, но останутся живы". По сведениям NBC, на дороге, ведущей к отелю, разместят два автобуса, чтобы предотвратить теракты с применением заминированных автомобилей. При этом, над зданием будут находиться воздушные шары с камерами, а в канализационной системе под ним и на улицах разместят роботов для обнаружения взрывных устройств.
Всю еду и напитки для президента США и членов его семьи проверят специалисты, которые будут отчитываться как перед израильской стороной, так и перед американской. Во время поездок по Иерусалиму более 10 тыс. сотрудников местной полиции будут участвовать в операции по обеспечению безопасности.
В субботу Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд для переговоров с саудовским руководством. Саудовская Аравия стала первой остановкой в дебютном зарубежном турне главы американской администрации, в ходе которого он посетит также Израиль, Ватикан, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии. В поездке Трампа сопровождают супруга Меланья и дочь Иванка.