Спецназ армии Ирака выполнил поставленные задачи на западе Мосула

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Подразделения иракского Управления по борьбе с терроризмом выполнили поставленные перед ними задачи в Западном Мосуле и освободили ряд кварталов от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в субботу глава этого ведомства генерал Талеб Шагати.

"Управление завершило выполнение задач на правом берегу реки Тигр", - приводит телеканал "Ас-Сумария" слова Шагати. По информации представителя контретеррористического ведомства Сабаха ан-Нуамана, спецназ теперь готов "оказать поддержку другим силам, если последует соответствующий приказ премьер-министра страны", как сообщило агентство Associated Press.

"Подразделения по борьбе с терроризмом сегодня освободили квартал Эр-Рабиа на правом берегу реки Тигр и установили иракский флаг над расположенными там зданиями", - добавил один из командующих сил спецназа Абдель Амир Рашид аль-Йаралла.

Наземная фаза операции по освобождению второго по величине города Ирака, более двух лет удерживаемого ИГ, началась 17 октября прошлого года. В конце января командование объявило о возвращении полного контроля над Восточным Мосулом.

С начала операции в Западном Мосуле объединенные силы смогли ликвидировать большую часть полевого командования ИГ, основу которого составляют иностранные наемники, перекрыть линии снабжения экстремистов и, по сути, полностью окружить город, блокировав противнику пути отступления. Полностью освободить город совместное командование операцией ранее обещало до наступающего в конце мая священного для мусульман поста в месяц рамадан.