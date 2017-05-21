Швейцарцы на референдуме определят энергетическую стратегию страны

ЖЕНЕВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Референдум об отказе от строительства новых атомных электростанций и ускоренном внедрении возобновляемых, экологически чистых источников энергии пройдет в воскресенье в Швейцарии. Эти меры предусмотрены в вынесенной на всенародное голосование "Энергетической стратегии - 2050", предложенной правительством и одобренной в прошлом году парламентом.

Хотя пять швейцарских АЭС обеспечивают сейчас треть потребляемой Швейцарией электроэнергии, правительство высказалось за постепенное их закрытие, предлагает экономически стимулировать расширение использования гидроэлектростанций, ветрогенераторов, солнечных и геотермальных установок.

Согласно программе, потребление энергии должно снизиться к 2050 году в два раза по сравнению с 2010 годом. Ее цель - уменьшение зависимости страны от закупаемых за рубежом углеводородов и обеспечение энергетической безопасности.

Однако заявления правительства о плюсах новой стратегии убедили в Швейцарии далеко не всех. Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), входящая в правительственную коалицию, инициировала проведение референдума: всего было собрано 68 тысяч подписей, хотя для вынесения этого вопроса на всенародное голосование хватило бы и 50 тысяч.

Противники проекта заявляют, что переход на новые источники энергии обойдется налогоплательщикам в 200 млрд франков (примерно столько же в долларах), что составит около 3200 франков в год на семью из четырех человек. Кроме того, они опасаются, что страна не сможет надежно обеспечивать себя электроэнергией, ее придется импортировать в больших количествах, а значит усилится зависимость от других стран.

В ноябре прошлого года на референдуме швейцарцы отвергли предложение об ускоренном закрытии АЭС. Инициировавшая его Партия "зеленых" предлагала ограничить работу всех пяти станций 45 годами. Против это предложения проголосовали 54,2% граждан.