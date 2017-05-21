Новый глава МИД Франции объявил об отставке с региональной должности в Бретани

ПАРИЖ, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Новый министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, ранее занимавший пост главы Минобороны республики, объявил о скором уходе в отставку с поста председателя Регионального совета Бретани - самой западной области Франции. С соответствующим заявлением он выступил в субботу вечером в ходе рабочей поездки в свой родной город Лорьян, где состоялась церемония открытия нового здания местного вокзала.

"Весьма вероятно, что это последняя церемония открытия для меня, как председателя региона Бретань, поскольку уже в скором времени я буду вынужден сложить свои полномочия", - сказал он.

Как подчеркнул Ле Дриан, его грядущая отставка связана с невозможностью совмещать две должности в правительстве и регионе. "Как вы знаете, президент республики пожелал поручить мне важное задание на службе Франции, и эта серьезная ответственность, которая станет продолжением моей предыдущей работы в Министерстве обороны, не позволит мне более должным образом выполнять свои обязанности во главе Бретани. Я передам эстафету", - подчеркнул министр.

Ранее во Франции общепринятой практикой было совмещение избранных должностей - многие политики могли одновременно занимать посты мэров, депутатов городских, департаментских, региональных советов, членов Национального собрания и Сената. Бывший президент республики Франсуа Олланд одним из своих предвыборных обещаний в 2012 году объявил отказ от подобного подхода и после избрания на высший пост провел соответствующий закон через парламент.

Жан-Ив Ле Дриан - один из самых влиятельных политиков в Социалистической партии и один из ближайших соратников Олланда. Он был избран на пост главы регионального совета Бретани в декабре 2015 года, будучи на тот момент министром обороны Франции, в связи с чем встал вопрос о его соответствии принципу несовмещения должностей. В порядке исключения Ле Дриану в итоге позволили одновременно выполнять обязанности в правительстве и областном собрании, учитывая его незаменимость во главе Минобороны в критический для Франции момент, когда страна столкнулась с беспрецедентным уровнем террористической угрозы на всех фронтах.

На минувшей неделе новый премьер-министр Эдуар Филипп, назначенный избранным 7 мая президентом Эмманюэлем Макроном, объявил состав своего правительства. Ле Дриану, который при Олланде бессменно с 2012 по 2017 годы занимал пост главы Минобороны, была поручена в нем должность министра Европы и иностранных дел. Таким образом он стал единственным министром Олланда, который продолжил работу в правительстве при его преемнике Макроне.