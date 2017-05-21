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Макрон выразил надежду, что Роухани укрепит связи с Францией и выполнит договор по атому

Международная панорама
21 мая, 0:22 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Кроме того, президент Франции призвал Иран активнее участвовать в региональных процессах стабилизации

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ПАРИЖ, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Хасана Роухани с победой на президентских выборах в Иране, выразив надежду на то, что во время своего второго срока на этом посту тот укрепит франко-иранские связи и будет добросовестно выполнять условия договора по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в субботу вечером в Елисейском дворце.

"Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон передает свои приветствия иранскому президенту Хасану Роухани по случаю его переизбрания и поздравляет его с успешным проведением голосования, в котором иранцы приняли массовое участие. Он (Макрон - прим. ТАСС) желает, чтобы этот новый срок подтвердил улучшение давних отношений между Францией и Ираном", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Как подчеркнул Макрон, победа Роухани "укрепляет надежду на то, что его правительство будет неукоснительно выполнять историческое соглашение от 14 июля 2015 года, которое позволило путем дипломатии урегулировать ядерный спор и приступить к новому этапу отношений между Ираном и мировым сообществом".

"Франция продолжит проявлять всю возможную бдительность относительно строгого выполнения этого соглашения во всех его компонентах", - указал французский президент.

В Елисейском дворце также сообщили, что глава республики "потребует от французского правительства активно работать над интенсификацией экономических, научных и культурных связей с Ираном". Кроме того, Макрон призвал Иран активнее участвовать в региональных процессах стабилизации.

"Будучи приверженной развитию политического диалога с Ираном, Франция вновь подчеркивает необходимость урегулирования дипломатическим путем конфликтов, которые мучают Ближний Восток, и призывает Иран присоединиться к этим действиям", - указывается в заявлении президентской пресс-службы.

Президентские выборы состоялись в Иране в воскресенье. Как сообщил министр внутренних дел ИРИ Абдольреза Рахмани Фазли, победу на них одержал действующий президент страны Хасан Роухани, заручившись поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших).

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Персоны
Роухани, Хасан Макрон, Эмманюэль
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Иран Франция
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