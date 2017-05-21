СМИ: в Каракасе автомобиль въехал в толпу протестующих

МЕХИКО, 21 мая. /ТАСС/. Неизвестный въехал на автомобиле в толпу участников антиправительственной манифестации в Каракасе. Как сообщила в субботу газета El Nacional, один человек был госпитализирован.

Как утверждают свидетели, водитель намеренно увеличил скорость, подъезжая к протестующим. В настоящее время его ищет полиция. Перед тем, как автомобиль скрылся с места происшествия, манифестанты разбили ему лобовое стекло.

Corsa gris le pasó por encima a una joven en la Francisco Miranda 5:09pm #20May Ya es atendida por Salud Chacao pic.twitter.com/fx6RVfGr31 — Yerimay (@YerimayAngel) 20 мая 2017 г.

В субботу по всей Венесуэле проходят уличные акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч человек. В нескольких районах Каракаса правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона манифестантов.

По данным El Nacional, в штате Тачира в столкновениях с силовиками пострадали не менее пяти человек. Несколько манифестантов также получили травмы в штате Яракуй.

Поводом для самых массовых акций протеста за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны.

Согласно подсчетам оппозиции, за это время от действий силовиков погибли порядка 50 человек, сотни пострадали. По данным неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум", более 2,6 тыс. человек были задержаны.