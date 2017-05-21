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Politico: Меланья Трамп считает, что пресс-секретарь Белого дома плохо защищает ее мужа

Международная панорама
21 мая, 3:17 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Газета отмечает, что в свете ряда недовольств со стороны первой леди дальнейшая судьба Шона Спайсера может быть под вопросом

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Меланья и Дональд Трамп

Меланья и Дональд Трамп

© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья считает, что официальный представитель Белого дома Шон Спайсер и его команда прилагают недостаточно усилий по защите главы государства в свете серии скандалов, раздуваемых вашингтонскими СМИ вокруг республиканца и его окружения. Об этом сообщила в субботу газета Politico со ссылкой на внешнего советника президента, регулярно контактирующего с ним.

"Она была очень обеспокоена тем, что Спайсер плохо выполняет свою работу, что они (его команда - прим. ТАСС) не предпринимают активных действий по защите президента", - утверждает источник издания. "Ее также беспокоят утечки. При этом в целом она вообще придерживается мнения, что большинство людей (в администрации - прим. ТАСС) больше заботятся о себе, чем о нем (Трампе - прим. ТАСС)", - сказал он.

Газета отмечает, что в свете упомянутых недовольств со стороны первой леди, а также ряда других промахов, которые, по мнению ряда наблюдателей, допускает в последнее время Спайсер, его дальнейшая судьба может быть под вопросом, а решения на его счет могут быть приняты после возвращения американского лидера из первого зарубежного турне.

Ранее на этой неделе в американских СМИ циркулировали слухи о том, что на должность Спайсера якобы претендует бывший прокурор Сан-Франциско и Лос-Анджелеса (штат Калифорния), ведущая телеканала Fox News Кимберли Гилфойл. Вместе с тем в четверг газета Washington Examiner со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщила, что сам Трамп "пришел в ярость", когда узнал о том, что местная печать выступает с подобными утверждениями.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
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