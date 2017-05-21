Япония рассчитывает на ответственный подход РФ в вопросе КНДР

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ТОКИО, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония надеется на ответственный подход со стороны России в решении проблемы КНДР. Такое мнение в эфире японского телевидения высказал глава МИД Японии Фумио Кисида.
"Россия и Китай имеют очень большое влияние на Северную Корею. И мы рассчитываем на ответственный подход со стороны России, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, в решении проблемы Северной Кореи", - отметил Кисида. Глава японского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что считает важным продолжать обсуждать с Россией ситуацию на Корейском полуострове в рамках продолжающегося между Токио и Москвой активного политического диалога.
Глава МИД Японии также не исключил возможность дополнительных санкций в отношении КНДР. "Если провокационные действия продолжатся, думаю, что это повлечет за собой новые санкции со стороны Совбеза ООН", - отметил он. Кисида также подчеркнул важность полноценного соблюдения односторонних санкций, введенных разными государствами в отношении КНДР.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков. Регулярные ракетные испытания продолжились и в этом году.