СМИ: Эмманюэль Макрон переселяется в Елисейский дворец

ПАРИЖ, 21 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит переселяются в эти выходные дни в Елисейский дворец из своей квартиры на парижской улице Клер (7-й округ Парижа). Об этом сообщили телеканал BFM TV и радиостанция Sud Radio.

Президентская улица

Квартиру в большом жилом доме на улице Клер чета Макронов снимала с конца лета прошлого года - когда политик покинул свой пост в Министерстве экономики. В настоящее время охрана с улицы Клер снята. Работники Елисейского дворца выносят из квартиры Макрона последние коробки с упакованными вещами. Место для стоянки машин у дома тем не менее постоянно огорожено.

Полиция начала блокировать улицу, где проживал Макрон, уже перед вторым туром президентских выборов. В дальнейшем движение машин и пешеходов открывалось только после того, как ее покидал кортеж президента. Жители ее домов попадали к себе только предъявив документы. Школьники двух расположенных рядом лицеев и жители квартала каждое утро шумно приветствовали прохождение кортежа президента.

Изоляция улицы от города привела, однако, к значительным потерям для ряда ее бутиков. Как сообщил корр. ТАСС владелец одного из них, по имени Давид, он "потерял около 40% дохода". В то же время он подтвердил, что ранее Макроны "часто заходили к нему и делали покупки".

В большом кафе "Ле Русильон", расположенном на углу улицы, его работники, напротив, довольны. "Мы значительно увеличили в эти недели выручку. В квартале всегда было много журналистов, которые заходили к нам. Также немало публики приходило посмотреть, как приезжает и отъезжает президент - наша улица теперь хорошо знакома всем", - сказал корр. ТАСС один из работников кафе.

В этом же кафе постоянно появляется нынешний министр юстиции Франсуа Байру, что также привлекает журналистов и посетителей. Политик живет напротив дома, где расположена квартира Макронов. На дальней части улицы Клер, где находится большой рынок, хорошо знают супругу нового президента. "Брижит Клер часто заходила ко мне, покупала немало сыра", - сказал владелец сырного магазина.

Дворец ждет

Теперь чета Макронов вселится в левое крыло Елисейского дворца, расположенного на улице Фобур Сент-Оноре и ставшего официальной резиденцией президентов Франции со времен главы Второй Республики Луи Наполеона Бонапарта. За время выполнения функций резиденции президентов дворец и в особенности президентская квартира многократно перестраивались.

Тем не менее, из всех президентов Пятой Республики только Жак Ширак с удовольствием жил в этом особняке. Президент Помпиду покидал его как можно чаще, "сбегая" в свою уютную квартиру на острове Сен-Луи (рядом с островом Сите), Франсуа Миттеран также старался побольше времени проводить в своем парижском особняке. Николя Саркози был недоволен тем, что за ним во дворце постоянно следовала охрана.

Франсуа Олланд признал недавно, что "Елисейский дворец - это некие театральные декорации, приспособить их под себя и жить в них весьма непросто". Генерал де Голль не любил Елисейский дворец и переехал туда скрепя сердце, - прихватив минимум вещей, "буквально один чемодан вещей и кровать длинной в 2 метра 10 сантиметров", как сообщил в свое время один из его помощников.

Граф Эвре

Здание дворца было построено в 1722 году архитектором Арман-Клодом Молле на еще не обжитом тогда месте бывших парижских огородов по заказу графа Эвре. Граф оплатил строительство деньгами своей богатой супруги, с которой развелся вскоре по завершению строительства здания. Историки утверждают, что брак графом был заключен исключительно ради денег и постройки особняка, который позволил бы ему повысить свой статус в высшем обществе.

После смерти графа особняк был куплен Людовиком XV для своей любовницы мадам де Помпадур - и веселье в нем не смолкало ни на день. При Наполеоне I здание приобрел маршал Иоахим Мюрат, женатый на сестре Наполеона Каролине. В память о нем в дворце остался зал Мюрата, в котором каждую среду проходят заседания совета министров Франции. Резиденцию президента Французской Республики обслуживает около 800 человек, на ее содержание выделяется около 100 млн евро в год.