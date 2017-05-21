СМИ: США готовятся к военной провокации против КНДР

ПХЕНЬЯН, 21 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Соединенные Штаты "готовятся к военной провокации после проведенного в КНДР 14 мая успешного испытания баллистической ракеты "Хвасон-12". Об этом говорится в статье, опубликованной в центральной газете этой страны "Нодон синмун".

По сведениям издания, сосредоточенная сейчас у Корейского полуострова ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson провела совместные учения с Южной Кореей. Кроме того, отмечается в статье, Вашингтон направил к полуострову еще один авианосец - Ronald Reagan "в связи с возможным проведением в Северной Корее очередного запуска баллистической ракеты и шестого ядерного испытания".

"Нодон синмун" подчеркивает, что "такие безумные действия США, предпринятые в ответ на справедливые меры Пхеньяна по укреплению обороноспособности, содействуют обострению ситуации на Корейском полуострове и в регионе". В этой связи издание предупреждает, что "США предстоит пережить фатальную катастрофу, если американские империалисты осуществят военную провокацию против КНДР, которая нанесет беспощадный ответный удар".

Другие СМИ КНДР также обращают внимание на концентрацию американских стратегических вооружений в районе Корейского полуострова с целью оказать максимальное давление на Северную Корею. Однако, как отмечается в опубликованном в воскресенье комментарии информагентства ЦТАК, "прошло то время, когда США могли угрожать ядерным оружием КНДР, которая превратилась в непобедимую державу, обладающую потрясающим военным потенциалом и неисчерпаемыми возможностями для самостоятельного развития". Согласно сообщению телеканала CNN, Пентагон проведет в районе Корейского полуострова военно-морские учения, в которых будут задействованы два американских атомных авианосца Ronald Reagan и Carl Vinson.

По сведениям его источников в военном ведомстве США, Ronald Reagan в настоящее время движется в направлении Корейского полуострова. Авианосец, возглавляющий ударную группу ВМС США, покинул военно-морскую базу Йокосука во вторник после устранения неполадок оборудования.

В настоящее время у Корейского полуострова уже находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят крейсер с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Ticonderoga и два эсминца УРО типа Arleigh Burke. В регионе зафиксированы также несколько американских атомных подлодок.