СМИ: более 60% французов довольны победой Макрона на выборах президента

ПАРИЖ, 21 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Рейтинг популярности нового президента Франции Эмманюэля Макрона достигает в настоящее время уровня в 62%. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный службой Ifop и опубликованный еженедельной газетой Le Journal du Dimanche.

На вопрос "довольны ли вы или нет избранием Эмманюэля Макрона президентом Франции и началом его деятельности на этом посту", 62% респондентов дали положительный ответ - при этом 12% "очень довольны" и 50% - "скорее довольны, чем недовольны".

В то же время о том, что они "скорее недовольны" заявили 20% французов. Еще 11% - "очень недовольны" Макроном, что делает общее число недовольных равным 31%. Не высказали своего мнения 7% опрошенных.

Газета отмечает, что рейтинг популярности Макрона почти равен показателю Франсуа Олланда после его избрания - он находился в мае 2012 года на отметке в 61%. У президента Николя Саркози показатель равнялся в мае 2007 года 65%, у Жака Ширака в мае 2002 года - 51% и 59% при переизбрании его в июне 1995 года.

Рейтинг премьера

Отвечая в рамках опроса на вопрос об отношении к новому премьер-министру страны Эдуару Филиппу, лишь 5% французов ответили, что "очень довольны" его назначением на этот пост. "Скорее довольны, чем недовольны" - 50%, что делает общий показатель равным 55%. "Совершенно недовольны" 6% респондентов и "скорее довольны" - 18%. Не высказал своего мнения 21% опрошенных.

Рейтинг нового премьера также оказался весьма близок к показателям популярности его предшественников. Так, Бернар Казнёв располагал после его назначения на пост премьера в декабре 2016 года уровнем поддержки в 51%, Манюэль Вальс в апреле 2014 - в 58%, Жан-Марк Эйро в мае 2012 года - 65%. У Франсуа Фийона в мае 2007 года он равнялся 62%.

Опрос был проведен по телефону 19-20 мая на основе репрезентативной выборки в 973 человека, относящихся к возрастной группе населения начиная с 18 лет. Диапазон ошибки не превышает 3%.