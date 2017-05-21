Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: более 60% французов довольны победой Макрона на выборах президента

Международная панорама
21 мая, 9:51 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

В настоящее время рейтинг популярности нового президента Франции достигает уровня в 62%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 21 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Рейтинг популярности нового президента Франции Эмманюэля Макрона достигает в настоящее время уровня в 62%. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный службой Ifop и опубликованный еженедельной газетой Le Journal du Dimanche.

Смотрите также
Президент Франции Эмманюэль Макрон

"Новый старт европейской идеи": Макрон вступил в должность президента Франции

На вопрос "довольны ли вы или нет избранием Эмманюэля Макрона президентом Франции и началом его деятельности на этом посту", 62% респондентов дали положительный ответ - при этом 12% "очень довольны" и 50% - "скорее довольны, чем недовольны".

В то же время о том, что они "скорее недовольны" заявили 20% французов. Еще 11% - "очень недовольны" Макроном, что делает общее число недовольных равным 31%. Не высказали своего мнения 7% опрошенных.

Газета отмечает, что рейтинг популярности Макрона почти равен показателю Франсуа Олланда после его избрания - он находился в мае 2012 года на отметке в 61%. У президента Николя Саркози показатель равнялся в мае 2007 года 65%, у Жака Ширака в мае 2002 года - 51% и 59% при переизбрании его в июне 1995 года.

Рейтинг премьера

Отвечая в рамках опроса на вопрос об отношении к новому премьер-министру страны Эдуару Филиппу, лишь 5% французов ответили, что "очень довольны" его назначением на этот пост. "Скорее довольны, чем недовольны" - 50%, что делает общий показатель равным 55%. "Совершенно недовольны" 6% респондентов и "скорее довольны" - 18%. Не высказал своего мнения 21% опрошенных.

Рейтинг нового премьера также оказался весьма близок к показателям популярности его предшественников. Так, Бернар Казнёв располагал после его назначения на пост премьера в декабре 2016 года уровнем поддержки в 51%, Манюэль Вальс в апреле 2014 - в 58%, Жан-Марк Эйро в мае 2012 года - 65%. У Франсуа Фийона в мае 2007 года он равнялся 62%.

Опрос был проведен по телефону 19-20 мая на основе репрезентативной выборки в 973 человека, относящихся к возрастной группе населения начиная с 18 лет. Диапазон ошибки не превышает 3%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости
2
Тысячи мексиканцев призвали власти страны депортировать Алексея Макеева
3
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков
6
Визит Трампа в Эр-Рияд: рекордная оружейная сделка и стратегическое партнерство
7
NYT: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама