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В Литве начались учения НАТО в области коммуникационной устойчивости и систем связи

Международная панорама
21 мая, 10:24 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

В ежегодных учениях связистов принимают участие более 1 тыс. военных из 40 подразделений и структур 25 стран - членов Североатлантического альянса

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ВИЛЬНЮС, 21 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Учения НАТО в области коммуникационной устойчивости и систем связи Steadfast Cobalt 2017 ("Стойкий кобальт-2017") начались в воскресенье в литовском Каунасе. Как сообщило Министерство обороны балтийской республики, военная тренировка проводится в расположении егерского батальона им. Витаутаса Великого, там же находится центр управления ими.

"В ежегодных учениях связистов принимают участие более 1 тыс. военных из 40 подразделений и структур 25 стран - членов Североатлантического альянса, оснащенные самыми современными средствами коммуникации", - отметило ведомство. Продлится Steadfast Cobalt 2017 до 2 июня.

Главной целью тренировки является проверка и оценка совместимости коммуникационных и информационных систем, которые предназначены для обеспечения бесперебойной связи командных структур НАТО с подразделениями сил быстрого реагирования альянса в любой точке мира.

Литва на учениях представлена мобильным модулем информационных систем, созданным при штабе батальона им. князя Гедиминаса. Он на постоянной основе отвечает за устойчивость связи с различными структурами НАТО.

Страна принимает Steadfast Cobalt во второй раз. Предыдущие учения на территории Литвы прошли в 2014 году. Учения 2016 года проводились в Румынии.

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