В Литве начались учения НАТО в области коммуникационной устойчивости и систем связи

Кортеж с мощами Николая Чудотворца отправился в аэропорт БариОбщество 21 мая, 11:42
МВД проводит спецрасследование с привлечением ФСБ по каждому случаю вирусных атакПроисшествия 21 мая, 11:07
Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздникомОбщество 21 мая, 11:03
Skoda останется спонсором чемпионата мира по хоккею еще на четыре годаСпорт 21 мая, 10:50
Белоруссия запускает в серию радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотникамиАрмия и ОПК 21 мая, 10:18
Возвращение в "Твин Пикс": чего ожидать от продолжения культового сериалаКультура 21 мая, 10:15
Международная федерация хоккея удовлетворена числом проданных билетов на ЧМ в ПарижеСпорт 21 мая, 10:07
Россиянки победили на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в ШанхаеСпорт 21 мая, 10:02
Немов и Чусовитина введены в Международный зал славы гимнастикиСпорт 21 мая, 9:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВИЛЬНЮС, 21 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Учения НАТО в области коммуникационной устойчивости и систем связи Steadfast Cobalt 2017 ("Стойкий кобальт-2017") начались в воскресенье в литовском Каунасе. Как сообщило Министерство обороны балтийской республики, военная тренировка проводится в расположении егерского батальона им. Витаутаса Великого, там же находится центр управления ими.
"В ежегодных учениях связистов принимают участие более 1 тыс. военных из 40 подразделений и структур 25 стран - членов Североатлантического альянса, оснащенные самыми современными средствами коммуникации", - отметило ведомство. Продлится Steadfast Cobalt 2017 до 2 июня.
Главной целью тренировки является проверка и оценка совместимости коммуникационных и информационных систем, которые предназначены для обеспечения бесперебойной связи командных структур НАТО с подразделениями сил быстрого реагирования альянса в любой точке мира.
Литва на учениях представлена мобильным модулем информационных систем, созданным при штабе батальона им. князя Гедиминаса. Он на постоянной основе отвечает за устойчивость связи с различными структурами НАТО.
Страна принимает Steadfast Cobalt во второй раз. Предыдущие учения на территории Литвы прошли в 2014 году. Учения 2016 года проводились в Румынии.