Неизвестные убили в Кабуле гражданку Германии

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БЕРЛИН, 21 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Неизвестные вооруженные лица убили в Кабуле гражданку Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на МВД Афганистана.
Еще одна женщина - гражданка Финляндии - была похищена. Кроме того, ранение получил мужчина, охранявший здание, в котором находились обе иностранки.
По данным Финского телеграфного бюро, похищенная женщина является сотрудницей шведской благотворительной организации Operation Mercy.
В МИД Финляндии в свою очередь сообщили, что финские власти выясняют детали случившегося. "В настоящее время информации о преступниках нет. Финляндия потребовала немедленно освободить похищенную", - указали там.