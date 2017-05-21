Трамп: отношения между США и Бахрейном больше не будут напряженными

КАИР, 21 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Отношения между Соединенными Штатами и Бахрейном больше не будут напряженными и будут носить долгосрочный характер. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, в воскресенье Эр-Рияде заявил президент США Дональд Трамп на встрече с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.

"Отношения между нашими странами были несколько напряженными, но с этого момента, при нынешней администрации США, напряженности в них не будет и они будут носить долгосрочный характер", - сказал Трамп. Он добавил, что между США и Бахрейном "есть много общего".

Встреча президента США с бахрейнским монархом состоялась перед открытием заседания глав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Позже к этому совещанию присоединится президент США.

Трамп накануне прибыл с визитом в Эр-Рияд. В воскресенье он примет участие во встрече на высшем уровне ССАГПЗ, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт. Намечены также расширенные переговоры, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.