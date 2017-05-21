Полиция Турции ликвидировала в Анкаре двух предполагаемых боевиков ИГ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полиция Турции ликвидировала утром в Анкаре двух предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), планировавших теракт в турецкой столице. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Полицейские узнали о готовящемся теракте от сообщника боевиков, арестованного ранее в Стамбуле.

Во время рейда, проведенного полицией, подозреваемые открыли огонь и были застрелены стражами правопорядка. В ходе обыска в квартире боевиков были обнаружены ручные гранаты, оружие и самодельные взрывные устройства высокой мощности.