Полиция Турции ликвидировала в Анкаре двух предполагаемых боевиков ИГ

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полиция Турции ликвидировала утром в Анкаре двух предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), планировавших теракт в турецкой столице. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Полицейские узнали о готовящемся теракте от сообщника боевиков, арестованного ранее в Стамбуле.
Во время рейда, проведенного полицией, подозреваемые открыли огонь и были застрелены стражами правопорядка. В ходе обыска в квартире боевиков были обнаружены ручные гранаты, оружие и самодельные взрывные устройства высокой мощности.