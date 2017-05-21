КНДР произвела очередной ракетный запуск

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ТОКИО, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. КНДР произвела очередной ракетный пуск. Об этом сообщило агентство Рёнхап.
Министерство обороны Южной Кореи в настоящее время в срочном порядке занимается сбором соответствующей информации. По предварительным данным, КНДР осуществила запуск одной ракеты.
Между тем правительство Японии в связи с новым ракетным запуском КНДР открыло кризисный штаб при канцелярии премьер-министра и также занимается сбором и анализом поступающей информации