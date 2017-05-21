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Мэй: Лондон потребует от Брюсселя компенсации при выходе из совместных с ЕС проектов

Международная панорама
21 мая, 11:56 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Это произойдет в случае реализации "жесткого" сценария выхода Великобритании из Евросоюза

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ЛОНДОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лондон намерен потребовать от Брюсселя выплаты своей доли участия в Европейском инвестиционном банке и других совместных проектах в случае реализации "жесткого" сценария выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в интервью газете The Sunday Telegraph.

"Много споров ведется по поводу того, какими должны быть обязательства Великобритании, или, более того, какими могут быть наши права касательно уплаченного нами в прошлом. Мы дали ясно понять, что мы будем рассматривать одновременно как права, так и обязательства", - сказала премьер.

Отвечая на вопрос о том, в каких сферах Великобритания может рассчитывать на получение своей доли при выходе из ЕС, Мэй ответила: "Есть (Европейский) инвестиционный банк, есть (Европейский) инвестиционный фонд, существуют различные области". "Это, как вы знаете, будет важной частью переговоров", - добавила она.

По данным издания, Мэй тем не менее впервые публично заявила, что хочет сохранить долю Великобритании в Европейском инвестиционном банке после Brexit. Правительственные источники газеты оценивают британское участие в этом кредитно-финансовом учреждении в 16%, что равно примерно 10 млрд фунтов (13 млрд долларов).

Британские СМИ ранее информировали, что Брюссель намерен выставить Великобритании увеличенный счет за Brexit в размере 85 млрд фунтов (110 млрд долларов).

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