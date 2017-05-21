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Дутерте: Филиппины отказались от проамериканского курса во внешней политике

Международная панорама
21 мая, 12:16 UTC+3 ДАВАО корр. ТАСС, Евгений Соловьев

При этом лидер Филиппин назвал Дональда Трампа своим другом, добавив, что "не имеет ничего против Америки"

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ДАВАО /Филиппины/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал Дональда Трампа своим другом, однако отметил, что изменил проамериканский курс своей страны. Об этом глава государства рассказал в интервью российским журналистам в преддверии своего официального визита в Россию.

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Дутерте считает Трампа "прагматичным мыслителем"

"Трамп очень хороший парень, прагматик, он мой друг, я его уважаю и ждут его здесь с визитом в ноябре", - отметил Дутерте, добавив, что "не имеет ничего против Америки". Вместе с тем филиппинский лидер подчеркнул, что "политика Манилы изменилась". В частности, он рассказал, что "с момента прихода на пост президента отношения с Западом ухудшились, поскольку было принято решение проводить независимую внешнюю политику".

Президент также отметил, что Филиппины "раньше следовали курсу США, а в настоящее время развивают альянс с Китаем, со странами - членами Ассоциации государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН), а сейчас и с Россией".

Объясняя изменения во внешней политике, Дутерте отметил, что "Запад, ЕС ведут двойные разговоры". Он также подчеркнул, что "не хочет видеть американские войска в своей стране". "Я не позволю обращаться им (США и странам Запада) со мной, как с губернатором колонии. Мы независимое государство, и я хочу, чтобы к моей стране относились с уважением", - добавил филиппинский лидер.

Спорные острова

Дутерте также сказал, что Филиппины продолжат переговоры с Китаем по поводу спорных территорий в Южно-Китайском море, когда наступит для этого подходящее время. Глава государства рассказал, что "действительно был готов отправиться на спорные острова и поставить там национальный флаг", однако, китайские официальные лица, имена которых он не назвал, "попросили не делать этого".

По его словам, также поднимался вопрос о возможности добычи Манилой полезных ископаемых на островах. "На что мне ответили: "Не нужно этого делать, потому что вместо друзей может получить врагов. И может быть война", - рассказал Дутерте.

Вместе с тем у Филиппин "нет ни крылатых ракет, ни бомб, и что может случиться? Катастрофа", - добавил он.

Тем не менее, президент считает, что переговоры будут, "но не сейчас, нужно всем успокоиться, а когда придет время, переговоры возобновятся".

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