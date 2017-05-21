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Дутерте: на Филиппинах около 4 млн человек имеют проблемы с наркотиками

Международная панорама
21 мая, 12:24 UTC+3 ДАВАО корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Также президент Филиппин затронул вопрос о поставках оружия, в том числе и для борьбы с наркомафией

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ДАВАО /Филиппины/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Около 4 млн человек на Филиппинах имеют проблемы с наркотиками. Об этом в интервью российским журналистам заявил президент Родриго Дутерте.

"Это очень большая цифра и большая проблема, и если я не буду бороться с наркотиками, то моя страна может рухнуть", - отметил глава государства. При этом он задался вопросом, "кто впоследствии сможет решать проблемы, США? Есть ли у них средства и силы для этого?".

Одновременно Дутерте затронул вопрос о поставках оружия, в том числе и для борьбы с наркомафией. "Россия продает оружие без каких-либо условий, не наставляет, что и как нужно делать стране". "Возможно ли такое с Америкой? Нет, потому что президент соглашается, а Конгресс и Госдепартамент говорят нет, указывая на нарушения прав человека", - подчеркнул филиппинский лидер.

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