Дутерте: на Филиппинах около 4 млн человек имеют проблемы с наркотиками

ДАВАО /Филиппины/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Около 4 млн человек на Филиппинах имеют проблемы с наркотиками. Об этом в интервью российским журналистам заявил президент Родриго Дутерте.

"Это очень большая цифра и большая проблема, и если я не буду бороться с наркотиками, то моя страна может рухнуть", - отметил глава государства. При этом он задался вопросом, "кто впоследствии сможет решать проблемы, США? Есть ли у них средства и силы для этого?".

Одновременно Дутерте затронул вопрос о поставках оружия, в том числе и для борьбы с наркомафией. "Россия продает оружие без каких-либо условий, не наставляет, что и как нужно делать стране". "Возможно ли такое с Америкой? Нет, потому что президент соглашается, а Конгресс и Госдепартамент говорят нет, указывая на нарушения прав человека", - подчеркнул филиппинский лидер.