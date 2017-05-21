Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Parisien: прокуратура Франции начала расследование дела о продаже Бразилии подлодок

Международная панорама
21 мая, 12:41 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

По информации газеты, предварительное расследование по подозрению "в выплате взяток государственным служащим иностранного государства" ведется с конца прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 21 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Прокуратура Франции по делам о финансовых преступлениях (PNF) начала предварительное расследование относительно возможных выплат взяток при заключении контракта на поставки подводных лодок Бразилии. Об этом сообщила на своем сайте газета Le Parisien со ссылкой на данные, полученные из близких к следствию кругов. Как уточнило издание, в Бразилии недавно побывала французская комиссия представителей следственных органов, которую возглавила глава прокуратуры по финансовым преступлениям Элиан Улетт.

Смотрите также

СМИ: у французской корпорации DCNS похищены данные о ее подлодке Scorpene

СМИ: парижская прокуратура расследует хищение документации по подлодке Scorpene

Минобороны Франции: утечка данных о подлодке Scorpene была организована преднамеренно

По информации газеты, предварительное расследование ведется с октября 2016 года по подозрению "в выплате взяток государственным служащим иностранного государства". Французская государственная корпорация DCNS заключила с Бразилией в декабре 2008 году крупный контракт стоимостью €6,7 млрд, по которому она должна осуществить поставки пяти подводных лодок Scorpne. Контракт был подписан в ходе визита тогдашнего президента Франции Николя Саркози в Бразилию.

По условиям контракта, французская сторона получает €4,1 млрд, тогда как участвующие в нем бразильские предприятия - остальные €2,6 млрд. Основным партнером DCNS по поставкам данных дизельных подлодок французской разработки является бразильская строительная компания Odebrecht, находящаяся в настоящее время в центре потрясающих эту страну коррупционных скандалов. Против нее уже выдвинуты рад обвинений в выплате взяток государственным служащим и политикам с целью получения выгодных государственных заказов.

По данным газеты Le Parisien, бразильская сторона готова вести следствие по делу о подлодках совместно с представителями Франции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости
2
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с Ferrari
3
Вице-спикер Госдумы назвал шантажом слова представителя Transparency о Поклонской
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Белоруссия запускает в серию радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками
6
Визит Трампа в Эр-Рияд: рекордная оружейная сделка и стратегическое партнерство
7
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме
Темы дня
Загрузка...
Реклама