Parisien: прокуратура Франции начала расследование дела о продаже Бразилии подлодок

ПАРИЖ, 21 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Прокуратура Франции по делам о финансовых преступлениях (PNF) начала предварительное расследование относительно возможных выплат взяток при заключении контракта на поставки подводных лодок Бразилии. Об этом сообщила на своем сайте газета Le Parisien со ссылкой на данные, полученные из близких к следствию кругов. Как уточнило издание, в Бразилии недавно побывала французская комиссия представителей следственных органов, которую возглавила глава прокуратуры по финансовым преступлениям Элиан Улетт.

По информации газеты, предварительное расследование ведется с октября 2016 года по подозрению "в выплате взяток государственным служащим иностранного государства". Французская государственная корпорация DCNS заключила с Бразилией в декабре 2008 году крупный контракт стоимостью €6,7 млрд, по которому она должна осуществить поставки пяти подводных лодок Scorpne. Контракт был подписан в ходе визита тогдашнего президента Франции Николя Саркози в Бразилию.

По условиям контракта, французская сторона получает €4,1 млрд, тогда как участвующие в нем бразильские предприятия - остальные €2,6 млрд. Основным партнером DCNS по поставкам данных дизельных подлодок французской разработки является бразильская строительная компания Odebrecht, находящаяся в настоящее время в центре потрясающих эту страну коррупционных скандалов. Против нее уже выдвинуты рад обвинений в выплате взяток государственным служащим и политикам с целью получения выгодных государственных заказов.

По данным газеты Le Parisien, бразильская сторона готова вести следствие по делу о подлодках совместно с представителями Франции.