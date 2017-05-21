Белому дому известно о новом пуске ракеты КНДР

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Белый дом знает о том, что КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы знаем о том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности. Ракету такого типа последний раз тестировали в феврале, дальность полета у нее меньше, чем у та, что использовалась во время трех последних ракетных пусков Северной Кореи", - заявил представитель Белого дома.

КНДР в воскресенье произвела очередной ракетный запуск в сторону Японского моря. По словам генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суги, ракета, скорее всего, не достигла исключительной экономической зоны Японии. В настоящее время японские и южнокорейские военные в срочном порядке занимаются сбором и анализом соответствующей информации. При канцелярии премьер-министра Японии был также открыт экстренный штаб по сбору информации.