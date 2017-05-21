Абэ: Япония, США, РФ, Китай и Республика Корея примут ответные меры на запуск КНДР

ТОКИО, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония объединит усилия с США, Россией, Китаем и Республикой Кореей и даст решительный ответ действиям КНДР. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Объединив усилия с Южной Кореей, США, Россией, Китаем и всем международным сообществом, мы дадим решительный ответ", - подчеркнул Абэ.

Японский премьер намеревается серьезно обсудить проблему КНДР и выработать четкий ответ на ее действия на предстоящей в этом месяце в Италии встрече глав G7. "Северная Корея второй раз за неделю произвела пуск баллистической ракеты - это открытый вызов всему международному сообществу и угроза его безопасности, - подчеркнул Абэ. - На предстоящей встрече лидеров G7 я намереваюсь серьезным образом обсудить эту проблему и выработать четкий и конкретный ответ".

КНДР в воскресенье произвела очередной ракетный запуск в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, ракета не была межконтинентальной и пролетела около 500 км. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, северокорейская ракета не достигла исключительной экономической зоны Японии.