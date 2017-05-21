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Последняя группа из 459 боевиков покинула северный пригород сирийского Хомса

Международная панорама
21 мая, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Одна часть боевиков была отправлена в город Джараблус на севере Сирии, другая - в город Идлиб

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 459 боевиков и 993 членов их семей в составе последней группы покинули в воскресенье пригород Эль-Ваер на севере сирийского провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска) в соответствии с соглашением о локальном примирении. Об этом сообщило агентство SANA.

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По его информации, 989 человек, в том числе 308 боевиков, на 26 автобусах были отправлены в город Джараблус на севере Сирии, находящийся под контролем бандформирований. Еще 463 человека, в том числе 151 боевик, на 11 автобусах направились в город Идлиб.

Отмечается, что с выводом этой группы квартал будет полностью очищен от бандформирований. Кроме того, сообщает SANA, специалисты по техническому обслуживанию и ремонту войдут позднее в Эль-Ваер для проведения восстановительных работ.

Эль-Ваер оставался последним оплотом вооруженных группировок в Хомсе. В марте 2014 г. по условиям перемирия туда временно переместились 5 тыс. боевиков из старинных кварталов города.

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