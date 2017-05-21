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Речь Трампа: Ближний Восток не должен ждать, пока США сокрушит террор за него

Международная панорама
21 мая, 15:09 дата обновления: 21 мая, 15:37 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

Президент США также, как ожидается, подчеркнет в речи, с которой он выступит на арабо-исламо-американском саммите, что не считает борьбу с терроризмом "битвой между религиями"

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КАИР, 21 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Государствам Ближнего Востока необходимо взять на себя бремя борьбы с терроризмом и не ждать, пока Америка сокрушит этого врага за них. Об этом, как ожидается, заявит в Эр-Рияде президент США Дональд Трамп, выступая на арабо-исламо-американском саммите. Выдержки из его речи появились в распоряжении телеканала Al Arabiya.

"Терроризм распространился по всему миру, однако путь к миру начинается здесь, на этой древней священной земле, - говорится в тексте выступления. - Америка готова стоять с вами в интересах общей безопасности. Но народы Ближнего Востока не должны ждать, пока она сокрушит за них этого врага. Они должны сами решить, какого будущего они хотят для себя, для своих стран и детей".

Президент США также выступает в поддержку постепенных реформ, а не тактики внезапного вмешательства в дела региона. "Мы стоим на принципах реализма, основанного на общих ценностях и взаимных интересах, - говорится в тексте. - Наши друзья никогда не будут сомневаться в нашей поддержке, а наши враги - в нашей решимости. Наши партнерские отношения будут способствовать безопасности через стабильность, а не путем радикального разрушения. Мы будем принимать решения на основе реального развития событий, а не жесткой идеологии, и, по-возможности, мы будем стремиться к постепенным реформам, а не к внезапному вмешательству".

"Мы здесь не для того, чтобы читать лекции, рассказывать другим людям, как жить, что делать, кем быть или кому молиться, - отмечается в тексте речи. - Вместо этого мы предлагаем партнерство, основанное на общих интересах и ценностях, для достижения лучшего будущего для всех нас".

Глава Белого дома также подчеркнет, что не считает борьбу с терроризмом "битвой между религиями". "Это не битва между различными верованиями, конфессиями и цивилизациями, - говорится в выступлении. - Это битва между варварскими преступниками, которые стремятся уничтожить человеческую жизнь, и честными людьми всех религий, которые стремятся защитить ее. Это - битва между добром и злом".

"Наша задача - коалиция наций, которые разделяют цель искоренения экстремизма и предоставления нашим детям обнадеживающего и достойного будущего, - указывается в тексте. - Мы сможем справиться с этим злом только тогда, когда силы добра будут едины и сильны, если каждый возьмет на себя долю ответственности".

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