Reuters: за кибератаками по всему миру стоит спецподразделение разведки КНДР

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Спецподразделение номер 180 разведки КНДР организовало хакерские атаки на ряд организаций в США, Южной Корее и других странах. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Подразделение 180 совершало хакерские атаки на финансовые институты, взламывало банковские счета и уводило с них деньги", - цитирует агентство бывшего северокорейского профессора информатики Ким Хын Квана, который находится в Южной Корее. Он также добавил, что хакеры, скорее всего, не действуют на территории КНДР, а отправляются заграницу, где работают под прикрытием в филиалах северокорейских компаний.
Как также сообщает агентство со ссылкой на экспертов по кибербезопасности, были обнаружены технические доказательства, которые могут связать КНДР с вирусом Wannacry, заблокировавшим десятки тысяч компьютеров по всему миру.