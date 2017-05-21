Reuters: за кибератаками по всему миру стоит спецподразделение разведки КНДР

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Спецподразделение номер 180 разведки КНДР организовало хакерские атаки на ряд организаций в США, Южной Корее и других странах. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Подразделение 180 совершало хакерские атаки на финансовые институты, взламывало банковские счета и уводило с них деньги", - цитирует агентство бывшего северокорейского профессора информатики Ким Хын Квана, который находится в Южной Корее. Он также добавил, что хакеры, скорее всего, не действуют на территории КНДР, а отправляются заграницу, где работают под прикрытием в филиалах северокорейских компаний.

Как также сообщает агентство со ссылкой на экспертов по кибербезопасности, были обнаружены технические доказательства, которые могут связать КНДР с вирусом Wannacry, заблокировавшим десятки тысяч компьютеров по всему миру.