Тиллерсон: США встревожены новыми запусками ракет в КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Ракетные запуски, которые продолжает осуществлять Пхеньян, вызывают у Вашингтона обеспокоенность. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News.
"Продолжающиеся испытания вызывают разочарование, тревогу, и мы просим, чтобы их прекратили", - сказал он.
КНДР произвела очередной ракетный запуск в сторону Японского моря. В настоящее время военные ряда стран в срочном порядке занимаются сбором и анализом соответствующей информации.