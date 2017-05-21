На референдуме в Швейцарии победили сторонники отказа от АЭС

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ЖЕНЕВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Сторонники новой государственной стратегии в области энергетики, предусматривающей постепенный отказ от АЭС и переход на возобновляемые источники энергии, победили на состоявшемся в воскресенье в Швейцарии референдуме. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте правительства данные об итогах голосования.
Отмечается, что в поддержку "Энергетической стратегии 2050" высказались 58,2% участников голосования (1 321 947 человек), против - 41,8% (949 169 человек). Только в 4 из 26 кантонов и полукантонов - Швице, Обвальдене, Гларусе и Аргау - граждане сказали "нет" переходу на возобновляемые источники энергии.
"Энергетическая стратегия - 2050", разработанная правительством и одобренная осенью прошлого года парламентом, стала реакцией на произошедшую в 2011 году в Японии аварию на атомной станции "Фукусима-1". Швейцария не будет строить новых АЭС, а пять ныне существующих станций со временем закроет. Предусмотрен переход на возобновляемые источники энергии, включая гидроэлектростанции, ветрогенераторы и солнечные установки при экономическом стимулировании этого процесса со стороны государства. Кроме того, альпийская республика намерена посредством мер экономии и повышения энергоэффективности уменьшить использование импортируемых углеводородных энергоносителей.