Новый ракетный запуск КНДР: Пхеньян продолжает взвинчивать напряжение в регионе

ТОКИО, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. КНДР провела очередной ракетный пуск - ровно через неделю после успешного испытания баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12". И хотя северокорейская ракета пролетела около 500 км, не достигнув исключительной экономической зоны Японии, очередная демонстрация ракетного потенциала Пхеньяна заставила Токио и Сеул испытать серьезную обеспокоенность и вновь взвинтила градус напряжения во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ракета средней дальности

По данным японских и южнокорейских военных, ракета была запущена из района уезда Пукчхан на западе КНДР в сторону Японского моря, где и упала, пролетев около 500 км. По словам министра обороны Японии Томоми Инады максимальная высота полета этой ракеты "не была какой-то исключительной" и составила примерно тысячу километров. Для сравнения - ракета, запущенная Пхеньяном 14 мая в пике достигла высоты 2111 км. Белый дом также обозначил ракету, как ракету средней дальности и подчеркнул, что этот тип уже тестировался КНДР в феврале.

Стоит отметить нетипичное для северокорейских ракетных испытаний время, когда был осуществлен запуск. Обычно Пхеньян производит пуски ранним утром, однако запуск произошел около 17:30 по местному времени (11:30 мск). Это, однако, не застало врасплох японских официальных лиц - буквально через несколько минут при канцелярии премьер- министра был создан кризисный штаб по сбору и анализу информации, а также было объявлено об экстренном созыве Совета национальной безопасности страны.

G7 может выработать конкретный ответ на действия КНДР

После закрытого экстренного заседания Совета национальной безопасности премьер-министр Японии Синдзо Абэ вышел к журналистам. С тревогой он подчеркнул, что очередной ракетный запуск КНДР - это "открытый вызов всему международному сообществу и угроза его безопасности". "На предстоящей встрече лидеров G7, я намереваюсь серьезным образом обсудить эту проблему и выработать четкий и конкретный ответ", - отметил он.

Глава японского правительства также отметил важность совместных усилий для решения северокорейского вопроса. "Объединив усилия с Южной Кореей, США, Россией, Китаем и всем международным сообществом, мы дадим решительный ответ", - пообещал Абэ.

Токио выступает за усиление давления на Пхеньян

Также принимавший участие в закрытом экстренном заседании Совета национальной безопасности Японии глава МИД Фумио Кисида выразил мнение, что давление на КНДР необходимо усилить. "Угроза со стороны Северной Кореи находится на принципиально новом уровне - ситуация совершенно неприемлема, как для нашей страны, так и для всего региона, - отметил он. - И когда мы видим подобные провокационные действия, мы остро осознаем, что давление на Северную Корею необходимо усилить".

Глава японского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что ракетный запуск КНДР стал очередным грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и что Пхеньяну по дипломатическим каналам был направлен решительный протест. Утром, выступая по японскому телевидению, Фумио Кисида заявил, что Япония не исключает возможности введения дополнительный санкций в отношении КНДР. "Если провокационные действия продолжатся, думаю, что это повлечет за собой новые санкции, включая санкции со стороны Совбеза ООН", - отметил он.

Реакция российской стороны

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что очередной запуск ракеты КНДР вызывает обоснованную тревогу, а игры с огнем рано или поздно могут плохо закончиться. "Очередной ракетный пуск, какими бы причинами его Пхеньян ни объяснял, несомненно, следует отнести к факторам, вызывающим обоснованную тревогу. И хотя уже можно сбиться со счета, называя число совершенных пусков, каждый такой случай воспринимается в мире как чрезвычайное происшествие, приближая одновременно руководство КНДР, что особенно опасно, к порогу безнаказанности", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, сравнил Пхеньян и Вашингтон с ковбоями из вестерна. По его словам, очередной ракетный пуск КНДР уже стал чуть ли не привычным явлением и здесь нельзя не согласиться с президентом США: именно этого привыкания нельзя допустить, поскольку каждый неотвеченный вызов поощряет на новые. "Другое дело, что действия самого Трампа также являются откровенным вызовом. Поэтому сейчас Пхеньян и Вашингтон напоминают двух ковбоев из вестерна, стоящих друг против друга и ждущих, у кого первым дрогнут нервы, и кто первым применит оружие", - сказал Косачев.

Реакция других стран

МИД Германии осудил новый ракетный пуск КНДР. "Северная Корея сегодняшним испытанием баллистической ракеты вновь пренебрегла действующими решениями Совета Безопасности ООН. Мы осуждаем это самым решительным образом", - отметили в МИД. В то же время германское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что "существует готовность к серьезному диалогу". "Северная Корея должна ее использовать и прекратить бросать вызов международному порядку посредством своего безответственного поведения", - отметили в МИД Германии.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал очередной ракетный пуск разочаровывающим и вызывающим беспокойство. "Продолжающиеся испытания вызывают разочарование, тревогу, и мы просим, чтобы их прекратили", - заявил он в интервью телеканалу "Фокс ньюс". Он также подчеркнул, что в этом свете политическое и экономическое давление на КНДР будет продолжено.