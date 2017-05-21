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Нетаньяху намерен обсудить с Трампом укрепление безопасности и пути продвижения мира

Международная панорама
21 мая, 17:46 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Премьер-министр Израиля добавил, что стороны также обсудят пути дальнейшего укрепления союза

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с прибывающим в еврейское государство президентом США Дональдом Трампом укрепление союза с Вашингтоном, связи в области безопасности и пути продвижения мира. Об этом сам Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Завтра в Израиль прибывает с историческим визитом президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в сопровождении высокопоставленных представителей правительства и Белого дома, - сказал Нетаньяху. - Мы укрепим связи в сфере безопасности, которые с каждым днем становятся все сильнее, а также обсудим пути продвижения мира". Премьер добавил, что будут обсуждаться также "пути дальнейшего укрепления наиважнейшего нерушимого союза с США". Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

Нетаньяху отметил, что "это первая поездка президента Трампа за пределы Соединенных Штатов и израильтяне гордятся тем, что он решил посетить Иерусалим, столицу Израиля, и, конечно же, Государство Израиль". "Господин президент, граждане Израиля ждут вас с распростертыми объятиями", - добавил Нетаньяху.

Как сообщает газета Haaretz, Нетаньяху потребовал, чтобы "все члены кабинета министров присутствовали на церемонии встречи Трампа в международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона в понедельник". "Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Нетаньяху издал такое распоряжение после того, как узнал, что большинство министров не планировали участия в мероприятии", - отмечает издание.

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Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
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