Еврейский комитет Украины требует открыть дело против директора ИНП за защиту символики СС

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Украинский еврейский комитет потребовал возбудить уголовное дело против главы Института национальной памяти (ИНП) Украины Владимира Вятровича за его высказывания о разрешении использования в стране символики дивизии СС "Галичина". Об этом заявил в воскресенье глава комитета Эдуард Долинский.

"Требую привлечь к уголовной ответственности Владимира Вятровича за нарушение закона Украины", - написал он на странице в Facebook. По мнению Долинского, Вятрович нарушил закон, который осуждает нацистский режим, а также совершил должностной подлог.

Глава еврейского комитета уже направил заявление генеральному прокурору Украины, в котором подчеркнул, что высказывание Вятровича является "циничным и наглым искажением закона Украины". "Дивизия СС "Галичина" являлась составной частью нацистского режима и порядка, - отметил он. - Согласно закону Украины, запрещена символика нацистского режима".

Ранее глава ИНП, известный попытками реабилитировать украинских националистов и нацистских коллаборантов из Украинской повстанческой армии (организация запрещена в РФ), сообщил, что символика дивизии СС "Галичина" не запрещена в стране. Свое заявление он сделал исходя из уверенности, что войска СС, к которым относится и дивизия "Галичина", не подпадают под решение трибунала и не признаны преступными "ни на Украине, ни в другой стране мира". При этом в одном из недавних интервью Вятрович назвал правильным решение Рады запретить использование в стране георгиевской ленты.

В годы Великой Отечественной войны боевики Украинской повстанческой армии, которая составляла военизированное крыло Организации украинских националистов (ОУН), в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами вела борьбу против советской власти. Дивизия СС "Галичина" была сформирована в 1943 году при активной поддержке членов ОУН.