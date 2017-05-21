Минобороны Израиля: визит президента США - значительное событие для страны и всего региона

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Начинающийся в понедельник визит президента США Дональда Трампа в Израиль является важным событием для еврейского государства и всего Ближнего Востока. Такое мнение высказал в воскресенье министр обороны Израиля Авигдор Либерман.
"Визит Трампа, который начнется завтра, - значительное событие для нашей страны и для всего региона Ближнего Востока, - написал Либерман на своей страничке в Facebook. - Поскольку это первый зарубежный визит президента Трампа, многие детали приобретают символическую окраску".
По словам израильского министра обороны, "еще не ясно, будет ли этот визит наполнен какой-то конкретикой, закончится ли он какими-то практическими шагами". "Но, на сегодняшний день надо четко понимать: пакет американской помощи Израилю в области безопасности составляет $38 млрд", - сказал Либерман.
"Никакой альтернативы этим $38 млрд нет, как нет альтернативы поставкам самого современного вооружения, которое США поставляет исключительно Израилю, американскому "вето" в Совете Безопасности ООН, абсолютно полной поддержке нашей страны Соединенными Штатами во всех международных инстанциях", - продолжил глава израильского минобороны. "Так что, без всякой связи с визитом Трампа, надо четко понимать, на чем базируются наши отношения с США, в чем наши национальные интересы", - резюмировал Либерман.