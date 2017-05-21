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Минобороны Израиля: визит президента США - значительное событие для страны и всего региона

Международная панорама
21 мая, 18:10 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Израильский министр обороны Авигдор Либерман также отметил, что пока не ясно, закончится ли этот визит какими-то практическими шагами

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Начинающийся в понедельник визит президента США Дональда Трампа в Израиль является важным событием для еврейского государства и всего Ближнего Востока. Такое мнение высказал в воскресенье министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

"Визит Трампа, который начнется завтра, - значительное событие для нашей страны и для всего региона Ближнего Востока, - написал Либерман на своей страничке в Facebook. - Поскольку это первый зарубежный визит президента Трампа, многие детали приобретают символическую окраску".

По словам израильского министра обороны, "еще не ясно, будет ли этот визит наполнен какой-то конкретикой, закончится ли он какими-то практическими шагами". "Но, на сегодняшний день надо четко понимать: пакет американской помощи Израилю в области безопасности составляет $38 млрд", - сказал Либерман.

"Никакой альтернативы этим $38 млрд нет, как нет альтернативы поставкам самого современного вооружения, которое США поставляет исключительно Израилю, американскому "вето" в Совете Безопасности ООН, абсолютно полной поддержке нашей страны Соединенными Штатами во всех международных инстанциях", - продолжил глава израильского минобороны. "Так что, без всякой связи с визитом Трампа, надо четко понимать, на чем базируются наши отношения с США, в чем наши национальные интересы", - резюмировал Либерман.

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