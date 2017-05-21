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Эрдоган избран председателем правящей в Турции партии

Международная панорама
21 мая, 18:10 дата обновления: 21 мая, 18:22 UTC+3

На этом посту он сменил премьер-министра Бинали Йылдырыма

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Тайип Реджеп Эрдоган

Тайип Реджеп Эрдоган

© EPA/TUMAY BERKIN

АНКАРА, 21 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган избран председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Соответствующее решение приняли делегаты внеочередного съезда ПСР, который проходит в Анкаре.

Кандидатура Эрдогана была единственной выдвинутой на пост главы партии. За него проголосовали 1414 из 1470 делегатов съезда. На этом посту Эрдоган сменил премьер-министра Бинали Йылдырыма, который станет "вторым человеком" в партии и останется в составе центрисполкома. Для этого в устав партии были внесены изменения.

"Нас ждет много тяжелой работы, и мы добьемся еще больших успехов. Мы проведем еще больше реформ и не будем сомневаться на этом пути", - сказал Эрдоган. Он напомнил, что на референдуме по поправкам в конституцию 16 апреля народ "поддержал идею о смене формы правления (с парламентской на президентскую) в 2019 году, и поэтому до этого времени партии предстоит много работы".

"Мы увеличим показатели экономического развития нашей страны, мы продолжим смело, решительно и без компромиссов бороться с терроризмом", - добавил президент.

Эрдоган вернулся в партию в качестве рядового члена 2 мая спустя 33 месяца пребывания в статусе беспартийного, чего требовала конституция Турции. Между тем, по итогам референдума по поправкам в основной закон 16 апреля запрет на партийную принадлежность президента был отменен, что и дало Эрдогану возможность снова встать у руля в созданной им и еще несколькими видными политиками ПСР.

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