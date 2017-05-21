Трамп призвал все страны изолировать Иран пока он не преследует мирные цели

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КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Все страны и народы мира должны совместными усилиями изолировать Иран до тех пор пока правительство этой страны не будет преследовать мирные цели. С таким утверждением выступил в воскресенье на арабо-исламо-американском саммите в Эр-Рияде президент США Дональд Трамп.
"Иран поставляет оружие и тренирует боевиков, которые распространяют разрушение и хаос. Иранский режим несет ответственность за нестабильность, с которой столкнулся регион: в Ливане, Ираке, Йемене и, очевидно, в Сирии. Пока иранский режим не выразит намерение быть партнером для (установления) мира, все страны и народы должны совместными усилиями изолировать Иран", - сказал он.
Говоря о ситуации в Сирии, Трамп призвал "ответственные страны" работать вместе, чтобы положить конец кризису в арабской республике.
Трамп минувшим днем прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Сегодня он уже принял участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт. Намечены также расширенные переговоры, к которым присоединятся лидеры других арабских и мусульманских государств.