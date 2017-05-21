Макмастер: Трамп считает, что сотрудничеству с РФ мешает скандал вокруг увольнения Коми

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Скандал вокруг увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми мешает выстраиванию отношений с Россией. Такое мнение, как рассказал в воскресенье телеканалу ABC помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, президент США выразил в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Не помню точно, что сказал президент, и не думаю, что записи (разговора) являются точными. Но посыл разговора состоял в том, что президент ощущает скованность в своих возможностях работать с Россией в поиске областей для сотрудничества, потому что, очевидно, об этом (увольнении Коми) столько пишут в новостях", - сказал Макмастер.

Газета The New York Times со ссылкой на неназванное по имени официальное лицо, которое зачитало изданию документ с изложением высказываний в ходе встречи, ранее сообщила, что Трамп в беседе с Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком 10 мая затронул тему отставки Коми и заявил, что "находился под сильным давлением из-за вопроса о России и теперь от этого избавился. Позже Лавров опроверг сообщения СМИ о том, что на встрече с президентом США обсуждалась отставка Коми.

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось, принять такое решение ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.