Президент Египта: тот, кто оказывает поддержку террористам, должен считаться преступником

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КАИР, 21 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Те, кто оказывают любую поддержку экстремистским группировкам, также должны рассматриваться террористами и соучастниками их преступлений. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас- Сиси. Египетский лидер выступил в Эр-Рияде на встрече глав более 50 государств и правительств арабского и исламского мира, в которой участвует президент США Дональд Трамп.
"Все, кто оказывает поддержку экстремистам, должен считаться таким же террористом", - сказал ас-Сиси. По его мнению, помогающие террористическим группировкам оружием, финансами или предоставляющие радикалам политическое и идеологическое прикрытие также являются соучастниками их преступлений. "Террористы не только вооруженные боевики, но и те, кто их финансирует и обучает новых сторонников радикальных групп", - добавил египетский президент.
"Мы должны признать, что дезинтеграция и нестабильность являются основными факторами, на которых держатся и развиваются терроризм и экстремизм", - отметил ас-Сиси. Поэтому, по его словам, нельзя ограничиваться борьбой с этим злом только на одном направлении или одним способом, а "необходимо противостоять террору на всем фронте одновременно, включая политические, социально-экономические и идеологические методы".
"Искоренение терроризма в интересах всех стран", - заметил египетский лидер, добавив, что Египет "поддерживает усилия по разблокированию конфликтов на Ближнем Востоке, но при условии сохранения единства и суверенитета государств, и при безусловном невмешательстве в со стороны иностранных государств".