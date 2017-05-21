Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Египта: тот, кто оказывает поддержку террористам, должен считаться преступником

Международная панорама
21 мая, 19:11 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Абдель Фаттах ас-Сиси также отметил, что нельзя ограничиваться борьбой с этим злом только на одном направлении или одним способом

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 21 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Те, кто оказывают любую поддержку экстремистским группировкам, также должны рассматриваться террористами и соучастниками их преступлений. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас- Сиси. Египетский лидер выступил в Эр-Рияде на встрече глав более 50 государств и правительств арабского и исламского мира, в которой участвует президент США Дональд Трамп.

"Все, кто оказывает поддержку экстремистам, должен считаться таким же террористом", - сказал ас-Сиси. По его мнению, помогающие террористическим группировкам оружием, финансами или предоставляющие радикалам политическое и идеологическое прикрытие также являются соучастниками их преступлений. "Террористы не только вооруженные боевики, но и те, кто их финансирует и обучает новых сторонников радикальных групп", - добавил египетский президент.

"Мы должны признать, что дезинтеграция и нестабильность являются основными факторами, на которых держатся и развиваются терроризм и экстремизм", - отметил ас-Сиси. Поэтому, по его словам, нельзя ограничиваться борьбой с этим злом только на одном направлении или одним способом, а "необходимо противостоять террору на всем фронте одновременно, включая политические, социально-экономические и идеологические методы".

"Искоренение терроризма в интересах всех стран", - заметил египетский лидер, добавив, что Египет "поддерживает усилия по разблокированию конфликтов на Ближнем Востоке, но при условии сохранения единства и суверенитета государств, и при безусловном невмешательстве в со стороны иностранных государств".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецрейс из Италии с мощами Николая Чудотворца прибыл в Москву
2
СМИ: в Ираке не смогла тронуться с места большая часть купленных на Украине БТР
3
Новый ракетный запуск КНДР: Пхеньян продолжает взвинчивать напряжение в регионе
4
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме
5
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
Темы дня
Загрузка...
Реклама