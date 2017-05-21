Президент Египта: тот, кто оказывает поддержку террористам, должен считаться преступником

КАИР, 21 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Те, кто оказывают любую поддержку экстремистским группировкам, также должны рассматриваться террористами и соучастниками их преступлений. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас- Сиси. Египетский лидер выступил в Эр-Рияде на встрече глав более 50 государств и правительств арабского и исламского мира, в которой участвует президент США Дональд Трамп.

"Все, кто оказывает поддержку экстремистам, должен считаться таким же террористом", - сказал ас-Сиси. По его мнению, помогающие террористическим группировкам оружием, финансами или предоставляющие радикалам политическое и идеологическое прикрытие также являются соучастниками их преступлений. "Террористы не только вооруженные боевики, но и те, кто их финансирует и обучает новых сторонников радикальных групп", - добавил египетский президент.

"Мы должны признать, что дезинтеграция и нестабильность являются основными факторами, на которых держатся и развиваются терроризм и экстремизм", - отметил ас-Сиси. Поэтому, по его словам, нельзя ограничиваться борьбой с этим злом только на одном направлении или одним способом, а "необходимо противостоять террору на всем фронте одновременно, включая политические, социально-экономические и идеологические методы".

"Искоренение терроризма в интересах всех стран", - заметил египетский лидер, добавив, что Египет "поддерживает усилия по разблокированию конфликтов на Ближнем Востоке, но при условии сохранения единства и суверенитета государств, и при безусловном невмешательстве в со стороны иностранных государств".