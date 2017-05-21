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Госкомитет КНР: ВОЗ должна соблюдать принцип единого Китая в вопросе о Тайване

Международная панорама
21 мая, 19:29 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, однако КНР считает остров одной из своих "временно отколовшихся" провинций и ограничивает его контакты на международной арене

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ЖЕНЕВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Принцип единого Китая должен соблюдаться международными организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения" (ВОЗ), когда заходит речь идет об участии Тайваня в предстоящей 22-31 мая в Женеве 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Об этом заявила  на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос ТАСС, глава делегации КНР на сессии, руководитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ли Бинь.

"Участие региона Тайвань (в сессии) и деятельность международных организаций должны основываться на принципе одного Китая", - сказала она, напомнив о резолюциях ООН и ВОЗ, в которых этот принцип закреплен. С 2009 по 2016 год центральное правительство Китая давало согласие на участие "Китайского Тайбэя" в ассамблеях ВОЗ, пояснила Ли Бинь, обратив внимание, что это было специальное решение, базирующееся на принципе единого Китая и достигнутое посредством консультаций.

Пришедшая к власти на острове в мае прошлого года Демократическая прогрессивная партия "перестала признавать, что два берега Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю", сказала она, подчеркнув, что это "разрушило политический базис" для участия региона Тайвань в ассамблее. По ее словам, "в настоящий момент не могут проводиться консультации" по этому вопросу.

Как стало известно корреспонденту ТАСС из дипломатических источников, вопрос о наделении представителей Тайваня статусом наблюдателя на предстоящей сессии в повестке дня отсутствует, однако не исключено, что он будет поднят в первый день форума. В поддержку участия Тйваня в ассамблее в апреле высказались США.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, однако КНР считает остров одной из своих "временно отколовшихся" провинций и ограничивает его контакты на международной арене.

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