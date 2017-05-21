Назарбаев и Трамп обсудили направления двустороннего сотрудничества

АСТАНА, 21 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с президентом США Дональдом Трампом перспективы двустороннего сотрудничества в рамках Саммита "США - Исламский мир" в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Нурсултан Назарбаев побеседовал с президентом США Дональдом Трампом. Были обсуждены основные направления двустороннего взаимодействия, включая перспективы углубления связей в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении. Отмечено, что лидеры двух стран "обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня".

В рамках участия в Саммите "США - Исламский мир" президент Казахстана также провел краткие переговоры с рядом глав государств и руководителями делегаций.